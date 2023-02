Nouveau vaccin prometteur: La fin de la crise du fentanyl est-elle en vue?

La fin de la crise du fentanyl est-elle en vue? Des chercheurs du Texas affirment avoir développé avec succès un vaccin qui pourrait changer la donne dans le traitement de la toxicomanie.

L’équipe dirigée par l'Université de Houston affirme avoir créé un vaccin qui peut empêcher le fentanyl, cet opioïde synthétique extrêmement puissant, de pénétrer dans le cerveau, éliminant ainsi la dépendance et l’euphorie que procure cette drogue, rapporte Fox News.

«Il n'y a aucun doute. Nous avons développé quelque chose qui change la donne», a déclaré le Dr Colin Haile, professeur agrégé de recherche en psychologie à l'Université de Houston et au Texas Institute for Measurement, Evaluation, and Statistics (TIMES).

«Il s’agit d’une stratégie complètement différente dans le traitement d’une personne souffrant d'un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes», ajoute-t-il.

Le vaccin élaboré par l’équipe du Dr Haile bloque l'entrée du fentanyl dans le cerveau des consommateurs. Les protéines sont utilisées pour maintenir la drogue dans la circulation sanguine et elle est ensuite évacuée par les reins.

«C'est similaire au vaccin contre l'hépatite B. Le vaccin stimule le corps à fabriquer des anticorps contre le fentanyl. Si quelqu’un consomme du fentanyl, ses anticorps se lieront à la drogue et l'empêcheront de pénétrer dans le cerveau», fait savoir le Dr Haile.

«Sans le vaccin, le fentanyl entre assez facilement dans le cerveau, puis il stimule les centres euphoriques. Il peut également stimuler les parties du cerveau qui contrôlent la respiration, entraînant une surdose et éventuellement la mort.»

Toujours selon Fox News, les tests sur des souris et des rats de laboratoire ont montré des résultats très prometteurs, se réjouit le Dr Haile. Ce dernier croit que des résultats similaires seront observés chez les humains quand les essais commenceront dans quelques semaines.

Le chercheur pense que le vaccin pourrait être disponible pour le grand public, d’ici deux ans.