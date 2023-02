PHOTOS | Shea Weber a vendu sa maison de Candiac... et a réalisé un beau profit

Après Carey Price, voilà que l'ancien capitaine du CH Shea Weber a officiellement coupé les ponts avec Montréal. L’ancien défenseur du Canadien a finalement vendu sa maison de Candiac, qu'il avait mise sur le marché l'été dernier.

C'est une médecin du secteur qui a acheté la résidence pour la coquette somme de 3,28 M$.

Weber avait acheté la résidence en 2016 au coût de 2,35 M$. C'est donc un autre million en banque de plus pour celui qui, après la saison 2025-2026, aura touché plus de 127 M$ durant sa carrière.

Il faut dire que le puissant défenseur n'était pas mal logé en attendant la vente. Sa splendide résidence à Kelowna, en Colombie-Britannique, sur le bord du lac Okanagan, est évaluée à 13,5 M$. Weber est natif de Sicamous, situé à deux heures au nord de Kelowna.

Rappelons que l'ancien capitaine a joué son dernier match le 7 juillet 2021. Il s’agissait du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, que le Tricolore a perdue aux mains du Lightning de Tampa Bay.

Photo tirée du site web centris.ca

Une retraite à retardement

Lors d’un point de presse tenu quelques semaines plus tard, Marc Bergevin avait donné des indices selon lesquels son capitaine ne chausserait possiblement plus les patins. Il avait affirmé que Weber avait du millage et qu’il avait poussé son corps à la limite.

Cela dit, tant l’équipe que le principal intéressé ont toujours refusé d’utiliser le mot « retraite ». En refusant de tirer sa révérence officiellement, Weber, à qui il restait alors cinq années de contrat, évitait aux Predators, qui lui avaient fait signer cette entente, de se voir imposer une pénalité de quelques dizaines de milliers de dollars sous le plafond salarial. De plus, Weber pouvait ainsi continuer de toucher, bien peinard, les 12 millions restant alors à son contrat (qui se termine au terme de la saison 2025-2026).

D’ailleurs, au début de la saison suivante, la direction du Canadien a placé le nom du défenseur sur la liste des blessés à long terme. Une opération fiscale visant à amenuiser l’impact du salaire de 7,86 M$ de Weber sous le plafond salarial de l’équipe.

Photo tirée du site web centris.ca

La fin d’une ère

Le 16 juin 2022, Kent Hughes, le successeur de Bergevin, a échangé le contrat de Weber aux Golden Knights de Vegas en retour d’Evgenii Dadonov, mettant fin à une association de cinq saisons.

La semaine dernière, c'est la famille de Carey Price qui a annoncé qu’elle quittait Montréal. Par l’entremise de son compte Instagram, Angela Price a mentionné que la maison familiale serait mise en vente, puisque le couple a l’intention de déménager en Colombie-Britannique (à Kelowna, tout comme Weber), province de naissance du gardien, à la fin de la saison et de l’année scolaire de leur aînée.

Il n'y a pas si longtemps, Price et Weber étaient pourtant le noyau dur du Canadien de Bergevin, qui avait construit son équipe autour de ces deux vétérans. On peut donc parler de la fin d’une ère chez le Tricolore. Un noyau avec lequel le CH n’a franchi le premier tour des séries qu’à une seule occasion en plus de les rater à trois reprises.

– Avec la collaboration de Jonathan Bernier