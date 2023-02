Pyjamas, jeans, caleçon: quels morceaux de vêtement peuvent être portés plusieurs fois sans être lavés?

Portez-vous votre pyjama plusieurs nuits sans le laver? Et qu’en est-il de vos jeans? Certains morceaux de vêtement doivent être lavés après chaque usage, mais pas tous.

Une utilisatrice TikTok, Allison Delperdang, a lancé un débat enflammé lorsqu’elle a publié, le mois dernier, une vidéo dans laquelle elle admet qu’elle porte le même pyjama plusieurs nuits d’affilée.

Afin d’apaiser quelque peu les tensions, CNN a demandé à des spécialistes s’il est hygiénique de porter un vêtement plusieurs fois avant de le laver.

Pour plusieurs experts, la réponse est différente d’une personne à l’autre, dépendamment de son style de vie et de la quantité de sueur qu’elle produit.

Voici toutefois quelques règles de base :

1. Sous-vêtements, bas, collants et leggings

Ces vêtement font partie de la catégorie des ceux qu’il ne faut pas porter une deuxième fois sans les laver.

Dziurek - stock.adobe.com

Ces types de vêtements sont «sur une partie du corps qui contient beaucoup de bactéries naturelles qui vivent sur notre corps, comme notre microbiome, la flore vaginale et les bactéries», explique à CNN le Dr Anthony Rossi, un assistant-dermatologue traitant au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York.

Ce dernier précise que la prolifération des bactéries peut entraîner des infections, des champignons et d’autres problèmes de peau.

2. Vêtements de sport

En plus d’être imprégnés de sueur, les vêtements portés dans les gyms ou lors d’activités sportives peuvent entrer en contact avec des bactéries comme le staphylocoque doré.

Cette bactérie peut causer des infections qui peuvent devenir sérieuses si elles entrent dans les tissus internes ou les vaisseaux sanguins.

.shock - stock.adobe.com

Le dermatologue Anthony Rossi met aussi en garde les personnes qui se contentent de mettre leurs vêtements de sport dans la sécheuse en croyant que les sécher est suffisant pour qu’ils les portent de nouveau le lendemain.

«La chaleur va faire en sorte que les bactéries vont proliférer. Ce n’est pas suffisant pour stériliser les vêtements», affirme le Dr Rossi à CNN.

3. Pyjamas

Si vous vous lavez avant d’aller au lit, que vous portez des sous-vêtements et que vous ne transpirez pas beaucoup la nuit, vous pouvez porter votre pyjama une semaine sans le laver, selon les experts consultés par CNN.

Mais si vous ne faites pas une de ces choses, il faut éviter de le porter plus d’une fois sans le laver.

4. Chandails

Pour ce qui est des jeans et des autres vêtements, le nombre de fois qu’il est possible de les porter sans les laver dépend du même principe que les sous-vêtements et les vêtements de sport.

«Pour les pantalons et les chandails, je pense que c’est surtout une question du niveau de confort et de la quantité de transpiration produite dans la journée», dit le Dr Rossi.

Ceux qui portent une camisole sous le chandail, par exemple, devraient laver la camisole, mais peuvent porter de nouveau le chandail qui se trouve par-dessus.

5. Jeans

La fréquence de lavage des jeans peut être une source de débat intense, puisque plusieurs personnes veulent garder l’intégrité du tissu.

Le Dr Rossi tranche la question et déclare que si les jeans ne sont pas empreints de sueur, sales ou tachés, ils n’ont pas besoin d’être lavés souvent.

«Personnellement, je ne lave pas mes jeans», ajoute-t-il dans son entrevue à CNN.

Un autre spécialiste, Manal Mohammed, chargé de cours en microbiologie médicale à l’université de Westminster, à Londres, recommande quant à lui de laver ses jeans une fois par mois. Il reconnait toutefois que ça dépend du style de vie de chacun et de l’environnement dans lequel il est porté.

6. Manteaux et vestes

Les vêtements d’extérieur, comme les manteaux ou les vestes, n’ont habituellement pas besoin d’être lavés plus d’une fois par mois puisqu’ils ne touchent pas la peau.

«Si vous le portez tous les jours, lavez-le environ toutes les deux semaines», propose le Dr Rossi.

7. Vêtements tachés, imprégnés de sueur, odorants ou sales

Peu importe le vêtement, s’il est taché, imprégné de sueur, qu’il pue ou est sale, il doit être lavé avant d’être porté de nouveau.

Les questions les plus importantes à se poser avant de porter un morceau de vêtement qui n’a pas été lavé avant sont les suivantes, selon les experts interrogés par CNN :

- Est-ce qu’il pue?

- Est-ce que vous avez un problème de peau comme de l’eczéma, une éruption cutanée ou des lésions?

- Est-ce qu’il y a des taches ou de la saleté visibles?

- Est-ce qu’il est imprégné de sueur?

- Est-ce que vous portez des sous-vêtements avec ce morceau de vêtement?

Les réponses à ces questions vous donneront une bonne idée si vous devez porter le vêtement ou le mettre dans le panier à linge sale.