Une marche de 3000 kilomètres pour le CHUM

Le couple formé de Marie-Christine Dupuis et Samuel Boulay-Grimard a décidé de marcher les 3000 kilomètres du sentier Te Araroa, en Nouvelle-Zélande, afin d’amasser des fonds pour la recherche contre le cancer de la Fondation du CHUM.

En entrevue à QUB Radio, Mme Dupuis a raconté que la Fondation a permis à sa mère de vivre cinq ans supplémentaires. «Ma mère est décédée il y a environ 1 an et demi. La Fondation a été présente dans les recherches et nous avons décidé de faire ça pour l'organisation ainsi que pour le défi personnel que cela représente», a-t-elle raconté au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Samuel Boulay-Grimard a expliqué que leur aventure n’est pas de tout repos, car ils doivent transporter un sac de plus de 20 livres chacun. «Nous avons de l’eau, un sac de couchage, une tente et de la nourriture pour quelques jours. Parfois, le sac est très lourd, cela engendre des maux de dos. Également, après 20 kilomètres, nous commençons à avoir mal aux jambes.»

Actuellement, c’est l’été en Nouvelle-Zélande. Ce facteur a rendu quelque peu jaloux l’animateur de QUB, qui a lancé à la blague qu’il avait de la difficulté à avoir pitié d’eux en considérant le froid sibérien qui prévaut en ce moment dans la Belle Province.

Pour l’instant, leur aventure se déroule bien, malgré le fait que ce soit difficile physiquement et mentalement. «Nous sommes fiers de nous. Plus 1000 kilomètres ont été parcourus et nous voulons nous rendre jusqu’à la fin.» Le montant obtenu sera connu uniquement au terme de leur voyage.

On peut suivre leur marche sur la page Facebook Marie et Sam en Nouvelle-Zélande.