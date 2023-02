Une Ontarienne souhaitant devenir médecin devient millionnaire à 18 ans

À 18 ans seulement, une jeune étudiante de l’Ontario a remporté un gros lot de 48 millions $ avec son tout premier billet de loterie.

Juliette Lamour, originaire de Sault-Sainte-Marie, ne s’attendait pas à gagner le gros lot lorsqu’elle a joué pour la première fois. C’est son grand-père qui lui a recommandé de se procurer un billet «pour le plaisir».

L’étudiante devient alors la plus jeune gagnante d’un lot important au Canada, avec une cagnotte de 48 millions.

«Lorsque je me suis rendue en magasin, je ne savais pas vraiment ce que je devais demander puisque je n'avais jamais acheté de billet avant. J'ai donc appelé mon père et il m'a dit d'acheter une Mise-éclair de LOTTO 6/49. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai gagné le gros lot de la BOULE D'OR grâce à mon tout premier billet de loterie!», a expliqué la jeune femme.

Juliette Lamour qui aspire à devenir médecin s’est dite heureuse de ne plus avoir à se soucier du poids financier que de telles études peuvent apporter.

«Je voulais faire mes études en médecine avant de gagner à la loterie. Ce rêve est maintenant à ma portée puisque n'ai pas à me soucier d'obtenir des prêts et bourses. En tant que membre de la communauté de la Première Nation de Garden River, j'étais admissible à des programmes d'aide financière pour les études, mais comme je n'ai plus besoin de ces ressources, quelqu'un d'autre pourra en bénéficier dans la communauté», a expliqué celle qui souhaite pratiquer son métier dans sa communauté.