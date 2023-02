Volte-face des libéraux sur les fusils de chasse

Le gouvernement Trudeau corrige le tir et élimine certains fusils de chasse de sa liste d’armes prohibées après la vive opposition de groupes de chasseurs, du Parti conservateur et même de l’ancien gardien de but du Canadien, Carey Price.

Les libéraux ont déposé une motion pour retirer deux amendements au projet de loi C-21 lors d’une réunion du comité parlementaire sur la sécurité publique, vendredi matin.

Un des amendements controversés établissait des critères pour définir ce qui pouvait être défini comme une arme à feu prohibée.

Celui-ci était vastement critiqué, car les critères établis créaient une confusion sur la nature des armes à interdire.

Sous le feu des critiques, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino avait ouvert la porte à des modifications à son projet de loi à l’automne.

L’intervention inopinée de Carey Price au début du mois de décembre, vêtu en camouflage et avec un fusil à la main sur une photo Instagram, avait jeté les regards en direction du projet de loi et créé des remous à Ottawa.

«J'aime ma famille, j'aime mon pays et je me soucie de mon prochain. Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens la Coalition canadienne pour les armes à feu afin de garder mes outils de chasse. Merci d'écouter mon opinion», écrivait le gardien étoile.