Vote de grève générale illimitée pour des chauffeurs d’autobus de la région de Québec

Les parents de milliers d’élèves de la région de Québec ne sont pas au bout de leur peine. Après une semaine de débrayage, les chauffeurs d’autobus scolaires de deux transporteurs de Québec se sont prononcés vendredi pour un mandat de grève générale illimité.

• À lire aussi: Grève des autobus scolaires: des parents «pris en otages»

• À lire aussi: Une grève de chauffeurs d’autobus pourrait priver des milliers élèves de transport scolaire

Les 85 chauffeurs seront tout de même de retour derrière le volant lundi matin, après avoir initié un premier débrayage de sept jours. La grève générale illimitée pourrait être déclenchée par la suite, «au moment jugé opportun».

Une rencontre avec l’employeur, en présence d’une conciliatrice, est tout de même prévue samedi. «Nous avons des demandes qui sont légitimes et nos membres nous ont signifié aujourd’hui qu’ils y tiennent mordicus», a affirmé Hélène Thibault, présidente du Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis–CSN, par communiqué.

Les chauffeurs réclament des hausses de salaire, une garantie de 25 heures de travail minimum par semaine et la rémunération de toutes les heures travaillées, incluant le temps d’attente, les problèmes de circulation et le remplissage des réservoirs de carburant, indique le syndicat.

«Dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre, de problèmes d’attraction, de rétention et d’inflation, les salaires proposés actuellement par l’employeur sont nettement insuffisants», a ajouté Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN.

Les chauffeurs d’Autobus Tremblay & Paradis et de sa filiale, Autobus B.R., transportent chaque jour plus de 6000 élèves, selon leur employeur. Leur contrat de travail est échu depuis le 30 juin dernier.

De son côté, le transporteur s’est contenté de rappeler que le processus de médiation se poursuit. «Par la suite, on verra en temps et lieu», a indiqué Claude Tremblay, copropriétaire de l’entreprise et responsable des ressources humaines.