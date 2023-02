Washington va envoyer des roquettes de plus longue portée à l'Ukraine

Les États-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, incluant des bombes tirées depuis le sol qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes.

Il s'agit des «GLSDB», des bombes de petit diamètre fabriquées par Boeing et Saab, pouvant voler jusqu'à 150 km et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son homologue américain Joe Biden après l'annonce.

«Plus nos armes sont de longue portée et plus nos troupes sont mobiles, le plus tôt se terminera la brutale agression de la Russie», a-t-il tweeté.

Les «GLSDB» donneront aux Ukrainiens «une capacité de plus longue portée (...) qui leur permettra de mener des opérations de défense de leur territoire et de reprendre leur territoire souverain», a précisé à la presse le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.

L'Ukraine demande aux États-Unis des munitions pouvant aller plus loin que les roquettes Himars (80 km).

Ces GLSDB peuvent donner aux forces ukrainiennes la capacité de frapper des positions dans le Donbass, les régions de Kherson et Zaporijjia, et le nord de la Crimée.

Cela pourrait notamment menacer les dépôts d'armes russes.

Selon Saab, ces armes pourraient atteindre une cible sous n'importe quel angle à un mètre près.

«La précision des GLSDB est si élevée qu'elles peuvent frapper dans le rayon d'un pneu de voiture», affirme Saab sur son site.

À quand la livraison?

En décembre, John Hardie et Bradley Bowman, du centre de réflexion Fondation pour la défense des démocraties, avaient écrit que les GLSDB pouvaient être tirées à partir de plusieurs types de lanceurs, y compris les Himars et les M270 MLRS déjà utilisés en Ukraine.

«Mais elles peuvent aussi être tirées par des lanceurs non traditionnels, comme de l'arrière d'un camion ou d'un conteneur quelconque, cachés au vu de tous», avaient-ils ajouté.

«Il serait donc plus difficile pour les forces russes de trouver et de détruire le système.»

Mais ils avaient dit que les premières livraisons à l'Ukraine pourraient prendre jusqu'à neuf mois.

Interrogé à ce sujet, le Pentagone n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Un porte-parole de Boeing a dit que le groupe ne donnerait pas de détails sur les délais de livraison.

Cette assistance sécuritaire américaine de presque 2,2 milliards de dollars inclut également «des capacités cruciales de défense aérienne pour aider l'Ukraine à défendre sa population», «des véhicules d'infanterie blindés» et des munitions pour le système Himars de lance-roquettes, a indiqué le ministère de la Défense.

Depuis le début de l'invasion russe fin février 2022, les autorités américaines ont alloué plus de 29,3 milliards en assistance sécuritaire à l'Ukraine, selon le Pentagone.

«Les États-Unis continueront à travailler avec leurs alliés et partenaires pour fournir à l'Ukraine les capacités de répondre à ses besoins immédiats sur le champ de bataille et ceux sur le plus long terme en matière d'assistance sécuritaire», assure un communiqué du ministère.