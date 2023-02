5 choses à surveiller à la 65e cérémonie des Grammys

La 65e cérémonie des Grammys, qui récompense l’industrie musicale, aura lieu dimanche, à 20h.

La remise de prix, animée par Trevor Noah pour une troisième année consécutive, se déroulera en direct de l’amphithéâtre Crypto.com à Los Angeles.

Voici cinq choses à surveiller lors de cette soirée toujours très colorée.

Avec neuf nominations, Beyoncé domine la 65e édition des Grammys avec son album Renaissance lancé l’été dernier.

L’artiste de 41 ans, qui vient d’annoncer une tournée mondiale, établit un record avec le plus grand nombre de nominations en carrière aux Grammys avec 88.

Kendrick Lamar et son album Mr. Morale and the Big Steppers suit avec huit nominations.

On retrouve, ensuite, avec sept, la Britannique Adele et Brandi Carlisle pour les albums 30 et In These Silent Days.

PLUSIEURS PERFORMANCES

Photo d'archives, AFP

Plusieurs artistes offriront des prestations. On pourra voir Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith et Harry Styles.

On retrouvera aussi un segment hommage aux disparus où Kacey Musgraves, Sheryl Crow, Mick Fleetwood, Bonnie Raitt, Maverick City Music et Quavo rendront hommage à Loretta Lynn, Christine McVie et Takeoff disparus en 2022.

Photo d'archives, AFP

L’ALBUM ROCK DE L’ANNÉE

Qui remportera le Grammy d’album rock de l’année ? On retrouve, en nomination, The Black Keys (Dropout Boogie), Elvis Costello & The Imposters (The Boy Named If), Idles (Crawler), Machine Gun Kelly (Mainstream Sellout), Spoon (Lucifer on the Sofa) et le bon vieux Ozzy Ozbourne avec l’opus Patient Number 9.

YANNICK NÉZET-SÉGUIN

Photo fournie par Simon Couturier

Le chef Yannick Nézet-Séguin a déjà un Grammy sur ses tablettes. Il pourrait en ajouter cinq autres cette année.

Il est en nomination dans la catégorie du meilleur enregistrement d’opéra avec les œuvres contemporaines Eurydice de Matthew Aucoin et Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard qui ont été présentées au MET.

Il est aussi en nomination pour la meilleure prestation par une chorale avec le concert Verdi : Requiem – The Met Remembers 9/11, comme pianiste pour le meilleur album solo vocal pour Voice of Nature : The Anthropocene de la soprano Renée Fleming et pour le meilleur recueil classique avec l’album A Concert for Ukraine.

ARCADE FIRE

Malgré la controverse autour de Win Butler, visé par des allégations d’inconduite sexuelle, Arcade Fire est en nomination pour le Grammy de meilleur album alternatif de l’année avec WE.

La formation montréalaise est en compétition avec Big Thief (Dragon New Warm Mountain I Believe in You), Björk (Fossora), les Yeah Yeah Yeahs de Karen O (Cool it Down) et le pétillant duo britannique Wet Leg pour son album éponyme.