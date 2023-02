5 destinations tropicales à découvrir en tout inclus

Grand choix d’hôtels, vols nombreux, valeurs sûres: le Mexique, Cuba et la République dominicaine sont les premières destinations qui nous viennent en tête pour un voyage tout inclus, surtout si on cherche les aubaines. Mais il y a évidemment d’autres destinations des Caraïbes où l’on peut réserver une semaine tout compris à partir du Québec.

Voici quelques idées pour ceux qui ont envie de plage, de soleil, de forêt tropicale et de saveurs locales.

Le Costa Rica

Unsplash / Delphine Beausoleil

Le pays de la «pura vida» est une destination idéale pour des vacances combinant plage et nature - avec surf et yoga si désiré! Playa Conchal, playa Negra, playa Flamingo, playa Hermosa, playa Arenillas.... Dans le nord du Guanacaste, le long du Pacifique, de magnifiques plages se succèdent pour le plus grand bonheur des surfeurs et des vacanciers. Le petit village de Tamarindo est populaire pour son ambiance de «beach town», ses bons restos et ses aires protégées. Transat, Sunwing et Vacances Air Canada proposent des forfaits tout inclus dans cette région, notamment à l’hôtel 5 étoiles Secret Papagayos, mais il y a plusieurs autres établissements possibles.

* Prix repéré: à partir de 4899 $ par personne au Secret Papagayos (5 étoiles) ou 2699 $ par personne au Occidental Tamarindo (4 étoiles) - en mars 2023 - sur transat.com

La Guadeloupe

Unsplash / Viktor Ruppert

Les îles de la Guadeloupe sont un petit paradis de nature et de culture mais pas nécessairement d’hôtels tout inclus. Ce sont plutôt les écolodges, gîtes et villas qui ont la cote dans cette destination des Antilles françaises. Cela dit, si vous avez envie d’un séjour tout compris, vous pouvez vous tourner vers le Club Med Caravelle, situé le long d’une belle plage de sable blanc, à Grande-Terre. Pendant votre séjour, n’hésitez pas à sortir faire une randonnée sur le volcan La Soufrière, une excursion en catamaran jusqu'à l’archipel des Saintes ou une visite des marchés de la capitale Pointe¬¬-à-Pitre. N’oubliez non plus pas de goûter la cuisine créole française et de tester le ti-punch!

* Prix repéré: à partir de 3554 $ par personne au Club Med Caravelle (4 Tridents) - en mars 2023 - sur clubmed.ca

La Grenade

Unsplash / Hugh Whyte

L’«île aux épices» vous changera complètement des destinations tout inclus habituelles. Elle a un côté sauvage et touffu; les fruits tropicaux et les épices y poussent à profusion. Une des attractions populaires à visiter est d’ailleurs la coopérative de noix de muscade de Gouyave. On vous recommande aussi de vous promener dans la capitale Saint-Georges, jusqu’à son fort et le long de sa jolie baie. Le parc de sculptures sous-marines de Molinere Bay, au large des côtes, plaît aussi aux plongeurs. Pour un forfait inclus, regardez du côté de Sunwing. La compagnie propose quelques voyages à l’hôtel Royalton Grenada, qui se trouve près de l’aéroport, le long de l’une des plus belles plages de l’île.

* Prix repéré: à partir de 2365$ par personne au Royalton Grenada (5 étoiles) - en avril 2023 - sur sunwing.ca

La Barbade

Unsplash / Tom Sur

Eaux claires, rhums réputés, cuisine délicieuse et hôtels de qualité: la Barbade est une destination de choix. Les complexes hôteliers se trouvent sur la chic côte ouest, où se succèdent de belles petites plages blanches, ou alors vers le sud, où il fait bon découvrir de petits villages animés. Pour goûter la culture locale, ou «bajan», n’hésitez pas à vous arrêter dans l’un des 1500 «rhum shop» de l’île (ce sont de petits restos-dépanneurs) ni à participer au Oistins Fish Fry, une soirée où une foule de petits stands vendent du poisson grillé. Si vous avez le temps, partez aussi faire une virée sur la côte est de l’île, vers Bathsheba: la nature plus sauvage vous surprendra. Vacances Air Canada propose des forfaits tout inclus dans divers hôtels de la Barbade.

* Prix repéré: à partir de 5339 $ par personne au Sands Barbados ou au Turtle Beach Resort 4 étoiles) - en février 2023 - sur vacations.aircanada.com

Le Panama

Unsplash / Ahmed Rangel

Au Panama, vous avez le choix entre la côte caraïbe ou la côte pacifique. Il y a aussi de fabuleuses îles, une nature luxuriante et une capitale moderne - Panama City- située près d’un très fameux canal maritime! La destination balnéaire Playa Blanca se trouve du côté du Pacifique et elle est appréciée pour sa belle plage de sable blanc (tel que son nom le laisse deviner!), ses complexes hôteliers et aussi son village, Farallón, où les voyageurs peuvent goûter un peu au quotidien de la région. Sunwing, ainsi que Transat, offrent des forfaits tout inclus à Playa Blanca.

* Prix repéré: à partir de 1955 $ par personne au Royal Decameron (4 étoiles) - en mars 2023 - sur sunwing.com