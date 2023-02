Des records de froid glacial vieux de 20 ans

Le Québec connaît des records de froid avec des températures oscillant entre -38 et -55°C au Québec samedi matin et des vents modérés à importants souffleront sur tout le territoire jusqu’à dimanche.

• À lire aussi: Vos fenêtres sont-elles embuées? Ces 3 astuces pourraient en révéler la cause

• À lire aussi: Froid polaire: Attention aux chauffages d’appoint !

• À lire aussi: C’est le grand froid, attachez vos tuques!

À Montréal, il n'avait pas fait aussi froid depuis 20 ans un 3 février! En effet, selon les données d'Environnement Canada, le record du 3 févier le plus froid remonte à 2003, alors qu'il a vait fait -27°C.

Le mercure grimpera de quelques degrés au courant de la journée. Il fera entre -20 et -17°C à Montréal, en Estrie, en Mauricie, dans le Centre-du-Québec et dans les Laurentides.

Les températures ressenties atteindront entre -24 et -28°C pour ces régions.

Certaines régions, notamment la Gaspésie, attendent des vents violents allant jusqu’à 90 km/h.

Plusieurs bris de tuyaux, des inondations et des pannes de chauffage en raison des froids extrêmes ont d’ailleurs été rapportés dans la nuit de vendredi à samedi.

L’appel à la vigilance est toujours en vigueur en ce samedi; les risques d’engelures sont toujours importants.

À l’extérieur du Québec

À l’instar du Québec, de nombreuses régions dans le reste du Canada connaîtront un froid polaire cette fin de semaine, et la population est invitée en grand nombre à demeurer à l’intérieur le plus que possible.

La ville de Toronto, par exemple, pourrait voir un record de plusieurs années se briser.

La masse d’air arctique a fait en sorte que le mercure a atteint -19 C vendredi matin, avec un refroidissement éolien de -30 C, selon Environnement Canada.

Comme le dit le Toronto Star, il s’agit de la température la plus froide que la ville a vue depuis 2019.

Elle était descendue à -22,6 C, un jour de janvier, cette année-là.

Le vortex polaire que connaît le Grand Toronto en fin de semaine a incité Environnement Canada à émettre une alerte de température extrême, pour la fin de semaine.

Des risques d’engelures sont également à prévoir dans la Ville Reine.

Mis à part l’Ontario et le Québec, les Maritimes seront également grandement affectées par la vague de froid, cette fin de semaine.