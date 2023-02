EN VIDÉO | -78 en refroidissement éolien au sommet du mont Washington!

Le nord-est des États-Unis et l'Est canadien vivaient samedi un week-end glacé, avec des températures atteignant des records, et provoquant des conditions dangereuses qui devraient peu à peu s'améliorer à partir de dimanche.

En haut du mont Washington, dans l'État américain du New Hampshire, la température ressentie (prenant en compte le refroidissement lié au vent) a atteint vendredi soir -78, ont déclaré les services météorologiques américains (NWS).

Ce sommet est réputé pour avoir «la pire météo du monde».

Selon le site spécialisé Weather Channel, le précédent record de température ressentie était de -74.

***Voyez les images impressionnantes captées hier soir au sommet du mont Washington dans la vidéo ci-dessus***