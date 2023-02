«La Voix»: le parcours des candidats

Avant de pouvoir chanter sur la grande scène de «La Voix», les candidats aux auditions à l’aveugle suivent un parcours d’identification, d’entrevues et de répétitions qui leur permet d’être en pleine possession de leurs moyens lorsqu’ils se retrouvent devant les coachs.

Après avoir été sélectionnés durant les préauditions, les candidats sont donc invités à rejoindre le studio MELS, situé près de l’aéroport de Saint-Hubert, à Longueuil, pour une première journée de préparation.

«La veille de leur audition à l’aveugle, les candidats viennent souvent avec leur famille ou des accompagnateurs, a détaillé Chantal Lépine, productrice déléguée de l’émission. Ils ont d’abord une rencontre durant laquelle on leur explique en détail comment va se dérouler la journée.»

Chacun passe ensuite en entrevue avec Charles Lafortune, pendant que les familles sont en arrière dans le foyer. Ensuite, ils doivent faire une entrevue individuelle durant laquelle ils expliquent leur parcours. Pour les auditions à l’aveugle, ce sont les candidats qui décident de la chanson qu’ils veulent interpréter. Ils ne sont coachés par personne.

Jour 2

Le lendemain, les candidats reviennent au studio pour faire leur audition devant les coachs. L’ambiance dans les coulisses est beaucoup plus fébrile, car non seulement il y a du public en studio, mais c’est véritablement cette journée-là qui va être décisive pour le reste de l’aventure.

«C’est lors de cette seconde journée que l’on enregistre tout ce qu’on va voir dans l’émission, que ce soit leur traversée du corridor, la porte rouge, et le décompte de 20 secondes, indique la productrice déléguée. Ensuite, ils montent sur la scène et passent leur audition avec les coachs.»

Dans le règlement du concours, il est d’ailleurs prévu qu’à partir du moment où le candidat amorce sa prestation, la production ne peut plus arrêter les caméras.

Après avoir été pris ou pas par un des coachs, les candidats descendent rejoindre leur famille, avant de tout simplement rentrer chez eux.

Grosse logistique

Les journées d’enregistrement des auditions à l’aveugle sont un défi pour l’équipe de production. «Il ne faut jamais que les coachs croisent les candidats avant leur audition, précise Chantal Lépine. Les candidats ne vont, par exemple, jamais au deuxième étage du studio, où sont situées les loges. Les coachs sont accompagnés dans tous leurs déplacements dans le studio. Mais comme on a deux studios à notre disposition, ça permet de bien gérer cette contrainte.»

À la fin de chaque journée d’audition, une fois que les candidats et le public sont partis, les coachs font des entrevues individuelles afin de revenir sur leurs choix, sur leurs bons et moins bons coups de la journée. Ce n’est qu’à la fin du processus des auditions à l’aveugle que l’équipe de recherche leur remet des dossiers sur chaque membre de leur équipe afin qu’ils puissent essayer de bien les connaitre pour former des duels.

«Dans ces dossiers, on indique la biographie de chacun, mais on ajoute aussi des liens pour que les coachs puissent aller écouter et voir tout ce que les candidats ont fait auparavant, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre.»

En ayant tout ça en main, chacun des coachs va former six duos de candidats qui vont s’affronter aux duels, faisant ainsi passer chacune des équipes de 12 à 6 candidats.