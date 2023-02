Le maire de Québec en espadrilles malgré le froid au Carnaval de Québec

Fidèle à son style vestimentaire, c’est en espadrilles colorées que le maire de Québec s’est présenté au «palais de Bonhomme» pour le coup d’envoi du Carnaval de Québec, samedi.

• À lire aussi: Coup d'envoi reporté au Carnaval de Québec: voici cinq choses à savoir pour le premier week-end des festivités

• À lire aussi: Le carnaval de Québec reporté en raison du froid extrême

Bruno Marchand était sur place notamment pour remettre les clés de la Ville au bonhomme Carnaval, qui était lui aussi chaussé d’espadrilles colorées, mais également pour prendre part aux festivités.

En entrevue à LCN, le maire avait hâte de commencer à fêter.

«C’est la fête sur Québec, il fait beau, le palais est magnifique, il y aura des soirées électros et des événements, affirme-t-il. C’est le temps de célébrer l’hiver et c’est ça qu’on fait.»

Cet événement annuel est un grand atout selon lui, non seulement pour sa ville, mais pour le Québec en entier.

«Ça représente beaucoup, dit-il. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici comme touristes, qui viennent découvrir Québec et ça représente beaucoup pour le Québec, parce que certains quand ils viennent ici de l’étranger, ils vont ailleurs après.»

Malgré des avertissements de la Santé publique en raison du froid glacial ressenti samedi, les carnavaliers étaient nombreux à prendre part aux premières festivités.

M. Marchand invite les Québécois à venir se joindre à eux.

«On a deux choix en hiver; soit on regrette l’hiver, on a juste hâte au printemps et c’est interminable, soit on profite de l’hiver en ayant hâte au printemps quand même, mais on le vit et on le fête», soutient le maire.

Le Carnaval de Québec bat son plein jusqu’au 12 février.

Voyez l’entrevue complète du maire de Québec dans la vidéo ci-dessus