Lutte contre le cancer: des chercheurs motivés à aller encore plus loin

Malgré les nombreux avancés des dernières décennies dans la lutte contre le cancer du sein, plus d’une femme sur huit en est toujours atteinte alors qu’une femme sur 34 en meurt au Canada.

Ces statistiques motivent des chercheurs à travailler encore plus fort.

C’est le cas de la chercheuse à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, Rebecca Cusseddu.

«Je suis convaincue que si on continue de mettre tous nos efforts à continuer de chercher, on arrivera à trouver un moyen de pouvoir diminuer le nombre de personnes qui mourront de cette maladie», affirme-t-elle.

Avec ses collègues, elle travaille à limiter la propagation de métastase, un foyer secondaire de cancer, partout dans le corps humain.

«Le cancer du sein est dangereux en tant que tel, mais la partie la plus dangereuse est la formation des métastases, dit-elle. On va étudier une protéine pour voir à quelle [étape] de la métastase elle agit, et essayer de voir si on peut réussir à la bloquer.»

Outre la recherche, la prévention demeure la meilleure façon de limiter les dommages causés par le cancer du sein.

Cependant, les retards s’accumulent dans le dépistage de ce type de maladie depuis le début de la pandémie.

La Société canadienne du cancer compte se pencher sur cette question.

«En cette Journée mondiale contre le cancer, c'est vraiment le temps de célébrer les personnes atteintes de cancer, mais aussi de demander aux gens d'unir leur voix afin de demander au gouvernement de prioriser les soins et les services en cancérologie», avance le gestionnaire d’intérêt public de la Société canadienne du cancer, David Raynaud.

Il est possible de donner pour la cause sur le site internet de la Société canadienne du cancer.

Les fonds recueillis permettront de faire avancer cette grande cause.