Situation critique au CHUL de Québec: «il fait juste voir le CHUL et il est en choc post-traumatique»

Des syndicats déplorent des situations de violence aux urgences qui se sont survenues au CHUL de Québec et dénoncent la lenteur de l’administration d’y remédier.

«Cette semaine, il y a des membres, des infirmières, des préposés qui sont sortis, car ils jugeaient la situation extrêmement critique», témoigne Caroline Verret, présidente du syndicat du CHU.

En raison de la centralisation de services, l’urgence psychiatrique partage désormais la salle d’attente avec l’urgence régulière.

«On a des enfants qui attendent de voir des médecins, des urgentologues et on a des patients qui entrent pour la santé mentale. Ça apporte de drôles de situations», poursuit-elle.

Ce sont des situations qui mettent le personnel à risque.

«Des patients en crise, qui veulent voir le médecin immédiatement», ajoute la présidente.

«On a un employé qui ne travaillera plus jamais parce qu’il manquait de sécurité à l’urgence psy. Maintenant, il fait juste voir le CHUL et il est en choc post-traumatique», dénonce Roger Laprise du syndicat du syndicat STT CIUSSS-CN-CSN.

Un personnel mieux formé pour faire face aux problématiques reliées à la santé mentale est demandé puisqu’il est trouvé souvent laissé par lui-même.

«[On veut qu’ils soient capables] d’arriver sur les lieux et dire, en quelques secondes, c’est quoi les interventions, et de travailler en collaboration avec les membres du personnel, et non un agent de sécurité qui va bousiller nos interventions», détaille M. Laprise.

Du côté du CIUSSS de la Capitale-Nationale, il soutient être capable d’adapter les solutions selon les besoins, soit en ajoutant des agents d’intervention ou une salle d’isolement.

«On est capable de mettre en place ces mesures en place et de les intensifier. Nos chiffres tendent à démontrer que les cas d’accident et d’agressivité diminuent d’année à année. Si des personnes aux besoins particuliers se présentent, qu’il y ait des mesures pour les protéger et protéger les employés», souligne Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le ministre des Services sociaux Lionel Carmant rencontrera le CIUSSS de la Capitale-Nationale lundi, une rencontre à laquelle les syndicats n’ont pas été invités.