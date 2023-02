300 logements évacués à Québec: «on a besoin d'électricité dans nos vies»

La Croix-Rouge a été appelée pour prêter main-forte pour l'importante évacuation d’un immeuble à Québec, dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, samedi soir.

Un dégât d’eau au 5310 boulevard Henri-Bourassa a mené à l’évacuation de plus de 300 logements, puisque cet immeuble de 100 logements alimentait aussi le 5310 et le 5320 boulevard Henri-Bourassa, qui comportent respectivement 101 et 108 logements, a fait savoir Alexandre Lajoie, officier médias et prévention de la Ville de Québec.

Un tuyau d’eau alimentant une laveuse au 5e étage aurait subi un bris causant «un bon écoulement d’eau» selon le Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec (SPCIQ).

Rencontrée par TVA Nouvelles, une citoyenne explique comment le dégât d’eau l’a affectée dans les dernières heures.

«On voit comment on a besoin d’électricité dans nos vies. Je n’avais pas froid, j’avais beaucoup d’épaisseur sur moi...c’est juste pour le café du matin (que ce n’est pas drôle)», affirme-t-elle.

Dimanche matin, l’électricité était de retour dans les immeubles 5300 et 5320.

«Les travaux se poursuivent au 5310, mais le retour de l’électricité devrait être complété dans la journée», a indiqué par voie de communiqué le SPCIQ.

Le SPCIQ rappelle qu’en raison du froid intense des dernières journées, plusieurs tuyaux d’eau ont subi des bris, causant des dégâts d’eau.

Si vous constatez de l’eau s’écoulant dans les murs ou planchers d’un bâtiment, sur un équipement ou un appareil électrique, il ne faut pas s’en approcher et faire un signalement au 911 afin qu’ils viennent sécuriser les lieux.