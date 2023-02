Après être tombé d’un immeuble de 7 étages, il dit se sentir mieux qu’avant sa chute

En 2022, David Greuner est tombé de son immeuble de sept étages de Miami. Selon les statistiques, 5% des personnes qui chutent d’une telle hauteur survivent.

«La dernière chose dont je me souviens avant de tomber est d’être allé chercher mon téléphone qui était tombé par-dessus le balcon. J’ai glissé à cause des carreaux mouillés et je suis tombé de sept étages», se souvient le directeur général et cofondateur du NYC Surgical Associates, en entrevue avec «Insider».

Durant les 10 jours qui ont suivi sa chute, David a sombré dans un coma. Par la suite, on lui a dit qu’il était mort trois fois au moment de sa chirurgie.

«Lorsque j’ai fini par me réveiller, je me souviens que de la douleur. Je respirais et je trouvais ça atroce. J’avais 19 os facturés, des poumons affaissés, des omoplates brisées et le foie déchiré. Ma main gauche était pratiquement coupée en deux (...) et je crachais une substance noire», énumère-t-il.

Au tout début, les médecins lui ont dit qu’il resterait probablement un an à l’hôpital pour se rétablir de ses graves blessures.

«J’ai quitté l’hôpital après seulement cinq semaines. Ma petite amie de l’époque est venue me chercher et m’a ramené chez moi. Je me suis principalement reposé au lit, en m’étirant de temps en temps. Je ne me sentais pas bien, la douleur semblait pire qu’avant», se remémore-t-il.

Il raconte que les semaines passées dans son appartement de Miami ont été une période de réflexion pour lui.

«En tant que chirurgien avec un complexe de héros, je n’avais pas pris de pause depuis 15 ans. C’était la première fois que je m’arrêtais. C’est le début d’un changement», témoigne-t-il.

David dit avoir amené plusieurs changements dans sa vie comme réduire son cercle social et changer de mode de vie.

«La vie semble maintenant plus simple qu'avant ma chute. Elle est moins extravagante, remplie uniquement des personnes et des activités qui sont vraiment importantes pour moi. Je me sens mieux maintenant - tant physiquement que mentalement - qu'avant ma chute. Je travaille, je fais de la boxe et du vélo à nouveau. (...) Mon esprit a été le principal obstacle à mon rétablissement. Mais au cours de l'année dernière, je me suis efforcé de faire de petites améliorations, et cela a porté ses fruits», conclut-il.