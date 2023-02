«C’est mon plus bel investissement»: des robots-serveurs s'invitent dans le milieu de la restauration

Il y a un peu plus d’un an, une nouvelle technologie a fait son apparition dans le milieu de la restauration québécois : les robots-serveurs. C’est au tour d’un propriétaire d’un restaurant de Saint-Jean-sur-Richelieu d’en intégrer un à son équipe.

Depuis que le robot-serveur, prénommé Bella, a rejoint l’équipe, il fait le bonheur de ses collègues de travail. Avec l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre, ce nouvel employé est arrivé au bon moment, selon le propriétaire du Restaurant Matinée.

«Ça fait plus de 12 ans que je suis propriétaire du Restaurant Matinée à Saint-Jean, et c’est mon plus bel investissement que j’ai fait. Que ce soit pour l’impact positif au sein de mes employés, de ma clientèle ou de la région, ça nous fait connaître. Je l’aurai fait un an plus tôt», témoigne François Roy.

C’est d’ailleurs au Saguenay qu’on a pu voir l’un des premiers restaurants de la province accueillir un robot-serveur. Un deuxième a été intégré en raison de sa popularité.

«Ils se sont rendu compte que c’était vraiment honnête. Au début, on en avait qu’un. Et là ce que j’entendais : “Non non, laisse-moi le robot, j’ai un plus gros groupe que toi”, “Oh, il est où le robot, il arrive quand le robot?”. Donc, on en a acheté un deuxième», explique Chantale Linteau, copropriétaire d’Aki Sushi.

Aux États-Unis, dans l’État du Texas, un restaurant de la chaîne McDonald fonctionnant seulement avec des robots a ouvert ses portes en décembre 2022.

Selon les restaurateurs interrogés, les robots-serveurs servent essentiellement à aider le personnel, et non à le remplacer.