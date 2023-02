Des résidents de 300 logements évacués à Québec

La Croix-Rouge a été appelée pour prêter main-forte pour l'importante évacuation d’un immeuble à Québec, dans l’arrondissement de Charlesbourg, samedi soir.

• À lire aussi: Un homme aurait été blessé par balles à Montréal

Un dégât d’eau au 5310 boulevard Henri-Bourassa, a mené à l’évacuation de plus de 300 logements, puisque cet immeuble de 100 logements alimentait aussi le 5310 et le 5320 boulevard Henri-Bourassa, qui comportent respectivement 100 et 110 logements, a fait savoir Alexandre Lajoie, officier médias et prévention de la Ville de Québec.

«Il y a eu un dégât d’eau peu après 20 heures au cinquième étage, a dit Alexandre Lajoie. L’eau a coulé jusque dans l’entrée électrique. Cela a fait en sorte que le bâtiment est privé d’électricité. L’entrée électrique alimente aussi les deux bâtiments voisins [...]. Ils sont privés d’électricité et de chauffage. Il y a une génératrice qui fonctionne pour alimenter des lumières d’urgence et le système d’alarme incendie, mais pas le chauffage. L’électricité ne pourra revenir avant demain [dimanche].»

«Des électriciens sont sur place, a-t-il ajouté. Il y a cinq logements endommagés par l’eau qui ne pourront assurément pas être réintégrés.»

La Ville de Québec a mis sur pied un site d’hébergement d’urgence au Centre Mgr Marcoux, a précisé Alexandre Lajoie.

Des policiers, des pompiers et une douzaine de bénévoles de la Croix-Rouge ont été déployés.