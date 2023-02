Des vols retardés sans explication

Plusieurs vols de différentes compagnies aériennes ont été retardés sans explications et sans préavis dimanche à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Pour des croisiéristes, ces retards pourraient vouloir dire des vacances à l’eau s'ils manquent le bateau.

«On devait partir à 8h35 ce matin. Le vol [d'AirTransat] a été retardé à 16h10. Le bateau part à 19h. On est à peu près 35 et on essaye de parler avec Norwegian pour qu’il fasse attendre le bateau jusqu’à [21h]», raconte Isabelle Mailloux à TVA Nouvelles.

«On a voulu se débarrasser de nous assez rapidement, merci», ajoute Diane Faucher, une autre voyageuse mécontente.

«Les récentes conditions météorologiques extrêmes ont perturbé le début de nos opérations à Montréal dimanche matin, mais au cours de la journée nos activités sont revenues à la normale saisonnière», a expliqué Air Canada à TVA Nouvelles.

Quels recours pour les voyageurs?

Il faut savoir que la Charte canadienne des droits des passagers, en vigueur depuis le 8 septembre, prévoit des indemnisations.

Il est possible d’obtenir un remboursement ou compensation financière entre 500 et 1 000 $ par passager lorsqu’un vol est retardé de plus de trois heures.

Il y a toutefois quelques exceptions à cette règle.

La météo, par exemple, ne fait pas partie des raisons acceptées.

Jacob Charbonneau, PDG de volenretard.com, déplore le peu d’informations disponibles à ce sujet.