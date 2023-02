«La Voix»: de jeunes talents bruts

Plusieurs chanteurs de moins de 20 ans sont arrivés aux auditions à l’aveugle de «La Voix» avec des propositions très originales et matures. À 17 ans, Sophie Grenier fait partie de ces artistes qui ont déjà leur propre univers. Ce dimanche, les quatre coachs ont eu un coup de cœur pour elle.

Avec une relecture très personnelle de la célèbre chanson «L’oiseau», popularisée au début des années 1970 par René Simard, Sophie Grenier a fait tourner toutes les chaises.

«C’est une chanson que j’écoute depuis que je suis jeune, mon père la faisait jouer souvent. Je voulais la faire découvrir aux plus jeunes, et redécouvrir aux autres. C’est un texte qui raconte le départ d’un oiseau et on espère qu’il va revenir, ça me touche personnellement. J’ai deux parents militaires. Plus jeune, il y avait souvent un seul parent à la maison, le message de la chanson me parle vraiment beaucoup.»

Le plus étonnant est qu’elle ait réussi à la transformer sans la dénaturer, en rendant même son propos encore plus percutant. «C’est tellement touchant pour moi que je voulais la ralentir pour lui donner plus de poids, a-t-elle expliqué en entrevue. Je suis contente d’avoir été capable de la rendre mienne. J’essaie toujours de m’approprier les chansons que je chante.»

Un univers personnel

Derrière une image candide et gênée, Sophie Grenier a du caractère et elle sait ce qu’elle veut. «Quand j’ai commencé à chanter, je me suis dit que j’allais faire tous les concours que je pouvais pour prendre de l’expérience. Le commentaire qui revenait toujours était que je ne chantais pas assez haut et que je ne faisais pas assez de fioritures. Mais je n’ai pas la même vision, je pense que l’émotion est plus importante pour un artiste. C’est à partir de ce moment-là que j’ai décidé de transformer les chansons, de leur donner une image unique.»

Auteure-compositrice-interprète, elle a sorti un premier EP en janvier dernier, «Escape», disponible sur les plateformes d’écoute. Et même si ce premier effort est en anglais, c’est d’abord en français qu’elle souhaite s’exprimer. «Je participe à "La Voix" pour l’expérience, mais surtout parce que c’est en français, une langue que j’adore et qui est importante pour moi.»

Un choix surprenant

Actuellement en 12e année en Ontario, la jeune fille n’a pas longtemps hésité avant de choisir son coach. «Mario Pelchat a été très convaincant dans ses commentaires. Son message m’a beaucoup touchée, et je dois dire que c’était un de mes premiers choix. Il a un tel vécu artistique que je savais que j’allais apprendre davantage sur moi-même et sur la musique avec lui.»

Et lorsque Mario s’est ensuite approché d’elle pour chanter un petit bout de sa chanson, sa surprise était totale. «Je ne m’attendais pas à ça. Je me considère juste chanceuse d’avoir pu chanter avec Mario. J’ai pleuré dans l’auto après.»

Randy McGraw, 23 ans, Tracadie (Nouveau-Brunswick)

Randy McGraw dit être né pour la scène. Sa prestance, son charisme, sa voix et son aisance jouent en sa faveur. «C’est mon but de devenir chanteur, faire des tournées à travers le monde», a raconté le grand admirateur d’Elvis, qui a écumé toutes les petites scènes de sa région. «J’ai joué dans tous les groupes d’âge d’or de mon coin. J’ai joué dans des bars, mais ce n’était pas vraiment payant. Faire "La Voix" est une opportunité pour passer à une autre étape. Je n’ai pas encore d’album, mais je dois avoir une trentaine de chansons prêtes à être enregistrées.» On peut d’ailleurs dire qu’il a le country dans le sang. «Je fais du country rock avec des influences comme Elvis, Johnny Cash, Tim McGraw, Luke Combs... Ils ont tous eu un impact dans ma vie, ce qui m’a permis de forger mon style.» S’il a choisi de poursuivre l’aventure avec Marc Dupré, c’est parce qu’il a senti une connexion directe avec lui. «Sa personnalité, son attitude, son style de musique, ça me correspond bien. Il a aussi de l’expérience à "La Voix". Quand il entend quelqu’un qui a du potentiel, il sait le reconnaître, et je pense qu’il va savoir me diriger dans la bonne direction.»

Jolyane Lemay, 32 ans, Sherbrooke

Après avoir longtemps étudié le violon, Jolyane Lemay a décidé de s’orienter davantage vers le chant. «Je me suis rendu compte que j’aimais bien jouer de la musique classique, mais que ce n’était pas vraiment mon univers. Je n’en écoutais pas à la maison. Tout ce que je faisais en dehors de l’école, c’était chanter. J’étais dans Swinging Sisters, un trio vocal jazz avec lequel j’ai fait un album, des concours et beaucoup de spectacles.» Grâce à une amie commune, elle est ensuite devenue choriste pour France D’Amour. «En la regardant travailler, je me suis un peu projetée à sa place. Je me suis demandé ce que ce serait si je pouvais avoir mes propres chansons. Elle a semé une graine que j’aimerais explorer prochainement.» Des trois chaises qui se sont retournées, elle a choisi Corneille. «Il a mis les mots sur ce que je recherchais chez un mentor et ça m’a charmée, j’ai finalement décidé de rejoindre son équipe.»

Audrey-Anne Séguin, 27 ans, Montréal

Après avoir participé aux présélections de «Star Académie», il y a deux ans, Audrey-Anne Seguin a reçu un message de Marc Dupré sur ses réseaux sociaux. Une rencontre plus tard, elle a eu la chance de chanter la chanson «Sur le fil» en duo avec lui, qui se retrouve sur son dernier album. «Je me suis simplement glissé dans son projet d’album. Mais je ne suis pas venue à "La Voix" nécessairement pour retravailler avec lui. S’il n’avait pas été là, j’y serais allée pareil.» La jeune femme a récemment publié une première chanson sur les plateformes, une sorte de carte de visite. «J’avais écrit un texte en français, que j’ai ensuite amené en anglais, parce que je voulais quelque chose de plus "dance".» Sa participation à «La Voix» répond à des attentes claires. «J’ai envie de créer en collaboration pour écrire et composer des chansons afin de trouver mon propre son. J’ai cette envie de composer davantage.»

Les recrues des équipes:

Équipe Corneille

Jolyane Lemay, 32 ans, Sherbrooke

Ashley Richard, 17 ans, Lavillette (Nouveau-Brunswick)

Sylveo, 24 ans, Montpellier (France)

Équipe Marc Dupré

Randy McGraw, 23 ans, Tracadie (Nouveau-Brunswick)

Audrey-Anne Séguin, 27 ans, Montréal

Équipe Marjo

Avril Roy-Jensen, 19 ans, Montréal

Mark Tebow, 45 ans, Victoriaville

Équipe Mario Pelchat

Sophie Grenier, 17 ans, Ottawa

Claude Paquette, 50 ans, Lac-Des-Écorces

Jephte Phélice, 22 ans, Les Cayes (Haïti)