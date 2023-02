Le Canada déploie un avion militaire en Haïti

Un avion militaire de patrouille canadien opère en Haïti depuis samedi dans le but de soutenir les autorités qui tentent de rétablir la sécurité dans le pays.

L'aéronef CP-140 a déjà été déployé et il restera dans la région pendant un certain nombre de jours.

Cet avion de patrouille canadien fournira une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

«Le Canada est déterminé à soutenir le peuple d’Haïti ainsi que la paix et la sécurité dans le pays. Le déploiement d'un avion de patrouille canadien aidera à renforcer la lutte contre les actes criminels de violence et à établir les conditions nécessaires à un avenir pacifique et prospère»,a avancé Anita Anand, ministre de la Défense nationale dimanche par voie de communiqué.

En octobre 2022 et en janvier 2023, l’ARC avait déjà acheminé par avion des véhicules blindés achetés par Haïti au directeur général de la Police nationale d’Haïti, en réponse aux demandes du gouvernement haïtien.

«Au cours des dernières semaines, la violence en Haïti s'est intensifiée alors que les gangs continuent de terroriser les populations vulnérables en toute impunité», a déploré Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères.