Un ballon à l’origine non précisée a survolé la Colombie

La Colombie a annoncé ce week-end qu’un ballon avait survolé son territoire, après l’alerte vendredi des États-Unis sur un « ballon de surveillance chinois » repéré au-dessus de l’Amérique latine.

L’armée de l’Air colombienne a précisé que le ballon avait été décelé vendredi matin et surveillé jusqu’à ce qu’il quitte l’espace aérien national, et assuré qu’il n’avait à aucun moment « menacé » la sécurité et la défense du pays.

Le 3 février, « le Système de défense aérien national a détecté un objet au-dessus des 55 000 pieds d’altitude, qui est entré dans l’espace aérien colombien par le secteur nord du pays, se déplaçant à une vitesse moyenne de 25 nœuds et présentant les caractéristiques d’un ballon », avait indiqué samedi l’armée dans un communiqué.

La Force aérienne colombienne a ajouté qu’elle conduisait « des vérifications avec différents pays et institutions pour établir l’origine de l’objet ».

Vendredi, le Pentagone avait déclaré qu’un deuxième ballon de surveillance chinois avait été repéré survolant l’Amérique latine, au lendemain de la découverte d’un ballon similaire au-dessus des États-Unis.

Aucun détail sur la localisation de ce deuxième ballon ou sa trajectoire n’avait été alors donné.

L’armée américaine a abattu samedi, sur ordre du président Joe Biden, le ballon chinois qui survolait les États-Unis, provoquant de vives critiques de Pékin.