Céline Dion prépare son autobiographie en secret

Céline Dion travaille depuis plusieurs mois sur un projet secret avec l'autrice Laurence Catinot-Cross.

L’écrivaine française a révélé ce dimanche (5 fév. 23) à la Dépêche qu’elle avait été contactée par la chanteuse canadienne et qu’au début elle n’y croyait pas. Sa première réaction a même été de ne pas se sentir «digne» d’une telle tâche !

Au final, cela fait un an et demi que les deux femmes se côtoient pour l'écriture de cet ouvrage qui devrait ravir les fans de l'interprète de My Heart Will Go On. Laurence Catinot-Cross qui «vit» et «communique beaucoup» avec Céline Dion promet en effet «quelques scoops» et surtout des «confidences».

La sortie de ce beau projet est prévue avant la fin de l’été 2023.

En attendant, Céline Dion se repose loin des stades, après avoir été diagnostiquée du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui l’empêche de retrouver ses nombreux fans sur scène.