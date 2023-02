Centres de services scolaire : vague de démissions au Saguenay-Lac-St-Jean

Parmi les 4000 professeurs qui ont quitté la profession depuis 2020 au Québec, 92 d’entre eux enseignaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean et auraient quitté pour des raisons liées «à la pandémie et à l'enseignement en ligne», selon un syndicat.

«C'est une lumière jaune», a souligné la présidente du Syndicat de l'enseignement de la Jonquière, Nicole Émond.

En moins de deux ans et demi, ce sont près d’une centaine d’enseignants qui ont quitté leur fonction dans la région.

Une vague de départ secoue les centres de services scolaire du Québec, selon des données compilées par le Journal de Montréal en vertu de la Loi d'accès à l'information.

Les données recueillies démontrent que depuis la rentrée 2020, tous les centres de services scolaire ont vu une augmentation du nombre de départs volontaires, excluant les retraites et les mutations à d'autres postes au sein de l'organisation.

En un peu moins de trois ans, les Rives-du-Saguenay, qui couvrent de Chicoutimi jusqu'à L'Anse St-Jean, ont souffert de 42 départs. Pour la même période, ils sont 29 à avoir quitté le centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, au Nord du Lac St-Jean.

Les secteurs de Jonquière, du Lac St-Jean, et principalement celui d'Alma, s'en sont mieux tirés avec 21 départs combinés.

Cette tendance serait liée à la pandémie et à l'enseignement en ligne, selon le syndicat de l'enseignement Louis-Hémon, du Pays-des-Bleuets.

«Il a fallu être formés rapidement, et ça a occasionné un surplus de travail», a noté le président du Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon, Mario Simard. «En plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous.»

«Il y a beaucoup de jeunes enseignants qui ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un milieu pour eux», a ajouté son homologue de Lac-St-Jean, Éric Paradis.

«La tâche est plus lourde, le nombre d'élèves par classe est plus nombreux, les enseignants ont besoin d'air», a exprimé le président du Syndicat de l'enseignement de Saguenay, Jean-François Boivin.

Selon les syndicats, il y encore plus inquiétant : les démissions concernent de plus en plus des enseignants d'expérience, désabusés des conditions de travail, ou à qui l'employeur a refusé un congé prévu au contrat de travail.

«Souvent, ça se dévoile au retour d'un congé pour invalidité», a précisé Mario Simard. «Des gens qui nous appellent pour nous dire que c'est le travail qui les rend malades, ça crée une pression sur ceux qui restent.»

«Des personnes qui aimeraient vivre une nouvelle expérience, ou qui voudraient concilier la vie travail-famille se font dire non, et préfèrent alors démissionner», a expliqué Nicole Émond.

Son homologue de Saguenay et elle-même soutiennent que la solution passe par de meilleures conditions de travail.

Seulement depuis le début de la présente année scolaire, les Rives-du-Saguenay ont perdu 12 enseignants, ce qui représente un rythme de deux par mois.