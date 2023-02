Dégât d'eau à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Le froid extrême de la dernière fin de semaine a causé des dégâts d'eau à trois installations du CIUSSS de Sherbrooke, causant ainsi des dommages importants à l’hôpital Hôtel-Dieu.

Ainsi, des services ont dû être relocalisés temporairement afin de permettre les travaux de déshumidification à l’hôpital.

La direction a tout mis en œuvre pour limiter les impacts auprès de la clientèle.

Le bris de deux gicleurs à la porte 7 ainsi qu'à l'entrée principale est survenu samedi au site de la rue Bowen.

Une partie du premier étage qui abrite la centrale d'appel du guichet d'accès à la première ligne a aussi reçu une quantité d'eau.

Ce service a rapidement été relocalisé dans d'autres locaux et était de retour en fonction dès lundi matin.

L'eau s'est également écoulée au niveau inférieur de l’hôpital, dans le secteur de l'urgence.

En revanche, il n'y a eu aucune inondation du côté de l'accueil et du poste infirmier. Une des salles d'évaluation de l'aile C comprenant 16 civières a toutefois été touchée, forçant ainsi l’ouverture d'un site non traditionnel de soins au cinquième étage.

Il est possible que des rendez-vous en consultation externe aient été reportés, mais les usagers concernés devaient être contactés.

Pour la semaine entière, ceux qui devaient se rendre à l'Hôtel-Dieu pour des prélèvements sont redirigés vers le CLSC du 500 rue Murray.

Les gens croisés lundi matin disent avoir été avisés par téléphone ou courriel du changement; le service n'accusait aucun retard au moment de notre passage.

La direction du CIUSSS dit faire tout en son pouvoir pour limiter le ralentissement de services et les désagréments que peuvent causer la présence des travailleurs qui s'affairent aux opérations d'assèchement ainsi que le bruit des ventilateurs.

Si on demande aux gens d'éviter de fréquenter inutilement l'urgence de l'Hôtel-Dieu, les services y sont quand même maintenus dans leur intégralité.

L'hôpital Fleurimont a aussi été affecté par des dégâts d'eau mineurs, mais les services ont pu y être maintenus comme à l'habitude.

Situation semblable au centre d'hébergement CHSLD Youville où la présence d’eau a entraîné la fermeture de la cafétéria. La cuisine n'a cependant pas été touchée, la production des repas pour les résidents se déroule comme à l'habitude.