Des employés licenciés chez Google Canada

Le couperet a commencé à tomber chez Google Canada puisque plusieurs employés affirment avoir perdu leur emploi, un mois après que le géant ait annoncé la suppression de 12 000 emplois partout dans le monde.

Il est pour le moment impossible de savoir combien de salariés canadiens sont touchés par ces compressions. La porte-parole de Google Canada, Lauren Skelly, a déclaré à Global News que les employés concernés ont été avisés de leur licenciement le mois dernier.

Capture d'écran, Google Maps

Il s'agit de l'une des plus importantes vagues de licenciement dans l’histoire de Google. La maison mère, Alphabet, souhaite sabrer un peu plus de 6% de ses effectifs totaux. Ces pertes d’emplois s’ajoutent à des dizaines de milliers d'autres chez Amazon et la société mère de Facebook Meta.

Les entreprises du monde technologiques réduisent de plus en plus leurs effectifs, devant le contexte économique plus qu’incertain.

Alphabet, la société mère de Google, comptait près de 187 000 employés dans le monde fin septembre 2022.