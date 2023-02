Elle pardonne à son mari des 5 dernières années sa liaison de près 4 ans

Ce sont des montagnes russes d’émotions qu’une femme a vécues en apprenant que son mari des cinq dernières années la trompait depuis près de quatre ans. Elle a décidé de lui pardonner.

Alexandrea Acevedo, 26 ans, a été bouleversée lorsqu'elle a découvert par un simple texto que son mari, Michael, lui avait été infidèle durant la majeure partie de leur mariage.

La jeune femme a intercepté le message texte en décembre. Elle a fouillé dans le téléphone de son mari, ce qu’elle dit ne pas faire habituellement. Elle a trouvé un message dans lequel il était écrit: «Pourquoi pensez-vous qu'elle va le découvrir?». «C’était suffisant pour le confronter», ajoute-t-elle.

Après une longue nuit blanche, la mère désemparée de trois enfants a demandé à son mari, qu’elle qualifie d’amour de sa vie, d’être honnête. Au début, Michael a tenté de minimiser, disant que ce n’était qu’une amie.

«C’était beaucoup de colère et de douleur, beaucoup d'émotions, et j'ai toujours dit que l'infidélité était un facteur décisif pour moi [de mettre fin à la relation] et il le savait aussi», soutient Alexandrea Acevedo.

«Nous nous disputions beaucoup et j'ai vraiment dû lui arracher la vérité et quand il m'a dit la vérité, je lui ai demandé de partir tout de suite», ajoute-t-elle.

La relation extra-conjugale de Michael a duré trois ans et demi. Confronté par sa femme, Michael a décidé de reprendre sa vie en main. Il a reconnu qu’il avait passé trop de temps à boire et à «gambler».

Michael était déterminé à réparer notre mariage. Il s’est inscrit aux AA et à une thérapie plutôt que de divorcer. Il s’est rendu compte qu’il devait s’améliorer.»

«Je suis reconnaissant d’avoir une deuxième chance [...] Nous voulons que les choses s'améliorent. Nous nous en sommes plutôt bien sortis. Je sens que j’arrive mieux m'exprimer.»

Alexandrea se montre plus que compréhensive, elle pardonne à Michael, mais n’oubliera pas ce qu'il a fait.