EN IMAGES | Un logement aux allures de dépotoirs

C’est le cauchemar de tout propriétaire de logement, mais c’est ce qu’a vécu Francesco Baldassarre, propriétaire d’un immeuble de six appartements sur la rue Berri dans le quartier Ahuntsic-Cartierville.

Un des logements qu’il a rénovés il y a à peine cinq ans est complètement à refaire parce qu’aujourd’hui, l’endroit a des allures de dépotoirs.

Des montagnes de déchets ont été laissés par le locataire, des trous ont été faits dans les murs et même le thermostat a été brûlé.

La salle de bain est dans un état lamentable.

Il s’agit d’un endroit d’insalubrité extrême, qui devra être nettoyé par le propriétaire, à ses frais.

Le locataire doit d’ailleurs environ 4000$ en loyers impayés.

M. Baldassarre s’en veut parce qu’il a n’a pas enquêté sur le locataire qui avait été référé par une femme qui habitait ici. Il n’a pas non plus fait de visite de courtoisie depuis qu’il a conclu le bail en 2018. Le locataire s’arrangeait toujours pour payer son loyer en dehors de l’appartement.

«J'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer plein de messages, mais il est disparu», explique le propriétaire.





































M. Baldassarre affirme d’ailleurs avoir été demandé de l’aide au Tribunal administratif du logement et à la Ville de Montréal, mais sans succès.

Les recours sont très peu nombreux dans ce genre de dossiers.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) réclame depuis plusieurs années des dépôts de garantie pour protéger les propriétaires.

«Si on se fit à l’Ontario ou à la France, ça pourrait être un, deux ou trois mois de loyer. On le sait aussi que la Saskatchewan a mis sur pied une caisse pour garantir pour les locataires les plus vulnérables, mais ultimement, il faut une solution pour diminuer les risques. Encore trop souvent aujourd’hui, il y a des logements qui sont saccagés et ce sont les propriétaires et les nouveaux locataires qui sont perdants», affirme Marc-André Plante, porte-parole de la CORPIQ.

Si vous vivez une situation semblable, vous pouvez contacter le journaliste Yves Poirier au yves.poirier@tva.ca

-Avec les informations d'Yves Poirier