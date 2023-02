Froid intense: nombre record de dégâts d'eau

Le froid intense qui a frappé la ville vendredi et samedi derniers a causé plusieurs dégâts d'eau à Québec. Le Service de protection contre l'incendie a recensé une soixantaine d'appels depuis vendredi soir en raison de bris de tuyaux causés par le gel.

Une situation exceptionnelle pour des plombiers et des experts après sinistres de la région.

« Normalement la fin de semaine on a à peu près une dizaine d’appels urgents. Là je dirais qu’en fin de semaine on a eu 150 appels. On a l’oreille rouge, le téléphone a sonné beaucoup. Depuis 8 h ce matin, au bureau, on a reçu 200 appels. Tous pour des fuites, des tuyaux qui sont gelés, reliés au gros froid », a souligné le directeur de Plomberie Fortin, Alexandre Beaudet.

Même constat pour le directeur des opérations chez Qualinet, Roger Vigneault.

« C’est une situation assez extrême. C’est du jamais vu en plus de 30 ans chez nous. Pas tant pour le nombre d’appels, mais en termes d’envergure des dégâts. »

Sa compagnie est appelée à intervenir pour de nombreux bris, notamment de gicleurs, dans des hôpitaux, des écoles et des tours à bureaux.

« On a reçu les premiers appels je vous dirais samedi matin lorsque les températures avoisinaient le moins 40°C et par la suite, avec le redoux évidemment les tuyaux qui ont gelé et pété et se sont mis à couler et avec le redoux, tout ce qui est gicleur et conduit d’eau qui ont fendu, c’est la catastrophe présentement. »

Pour répondre à la grande demande, l’entreprise a dû acquérir plus de 1000 nouveaux appareils d’assèchement. Au total, ce sont près de 14 000 équipements qui sont déployés au Québec en raison de dégâts d’eau.

Couvert par les assurances?

Si les dommages causés par des inondations ne sont pas couverts par les assurances, en ce qui concerne les dégâts d'eau causés par le gel, ils sont souvent couverts sauf s'il y a présence de négligence.

« C’est soudain, c’est accidentel. On est en période de chauffage, on chauffait, on était là, alors c’est couvert », a expliqué le courtier d'assurance agréé, Louis Cyr.

En raison du redoux annoncé, d’autres bris pourraient survenir au cours des prochains jours.

Afin d’éviter les problèmes lors de la prochaine chute de la température, M. Beaudet rappelle aux citoyens de « vérifier que tout soit bien calfeutré ».

-Avec les informations d'Élie Duquet, TVA Nouvelles