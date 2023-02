La partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne est déclenchée

Le coup d’envoi a été donné pour l’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne, où une lutte acerbe se dessine entre les libéraux et les solidaires.

«Maintenant qu’un peu de temps s’est écoulé depuis l’élection d’octobre 2022, il est temps de permettre aux citoyennes et citoyens de la circonscription de Saint‐Henri−Sainte-Anne de décider qui sera la personne qui les représentera à l’Assemblée nationale du Québec. Nous avons donc pris la décision de déclencher, dès maintenant, l’élection partielle dans Saint-Henri−Sainte-Anne.», a déclaré le premier ministre François Legault, lundi, dans un communiqué de presse.

Les citoyens seront appelés aux urnes le 13 mars prochain, pour combler le siège laissé vacant par le départ de l’ex-cheffe libérale, Dominique Anglade, quelques semaines après la pire défaite électorale de l’histoire du PLQ.

Les libéraux ont dévoilé l’identité de leur candidat lundi. Il s’agit de Christopher Baenninger, un entrepreneur qui a brigué les suffrages en octobre dernier dans la circonscription voisine, Sainte-Marie-Saint-Jacques, où il a été battu par la coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Les libéraux ont mainmise sur Saint-Henri-Sainte-Anne depuis la création de la circonscription en 1994, mais les solidaires espèrent y faire une percée, avec la candidature de l’avocat Guillaume Cliche-Rivard, battu par Dominique Anglade par plus de 2700 voix au dernier scrutin.

Le chef par intérimaire du parti libéral, Marc Tanguay, assure qu’il ne craint pas de se faire damer le pion par QS. «On n’aborde pas cette élection-ci avec ce prisme-là», a-t-il dit, questionné à ce sujet.

Pourtant, QS a été la cible de presque toutes les attaques du chef libéral lors de la présentation de son candidat.

Après avoir brièvement attaqué le gouvernement Legault sur son bilan face à la crise du logement depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Marc Tanguay a consacré plusieurs minutes de son discours pour dénoncer les incohérences de Québec solidaire, à propos de la «défense des droits et libertés» et de la question nationale.

«Quand vous votez pour une loi qui fait en sorte de suspendre l’entièreté des droits et libertés de l’ensemble des québécois par l’usage caquiste de la clause dérogatoire, vous êtes tout sauf solidaire! Et ça, on aura l’occasion de le démontrer», a-t-il lancé.

M. Tanguay considère donc que les citoyens de Saint-Henri-Sainte-Anne ont «besoin d’un député libéral qui va défendre les droits et libertés et qui n’est pas séparatiste».

La CAQ mise pour sa part sur la candidature de l’ex-président de son aile jeunesse, Victor Pelletier, qui est âgé de 21 ans.

Le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec n’ont pas encore annoncé leur candidat.