Le suicide en baisse au Québec, mais pas la détresse chez les jeunes filles

Le taux de mortalité par suicide au Québec a «globalement diminué» et se trouve à son niveau le plus bas depuis près de 40 ans, et ce malgré la pandémie, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les données publiées lundi matin révèlent ainsi qu’en 2020 au Québec, il y a eu 1055 suicides, soit trois par jour. Le taux de suicide s’est établi à 12,3 par 100 000 personnes.

Le rapport montre également qu’il y a eu trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes.

Après un sommet en 1999, le taux de suicide chez les hommes a progressivement diminué, passant de 35,3 à 18,8 par 100 000 personnes en 2020. Le taux de suicide le plus élevé a été observé chez les hommes de 50 à 64 ans.

Pour 2020, le taux de suicide chez les femmes s'établit à 5,9. Il s’agit du taux le plus bas enregistré depuis 30 ans.

Hausse des idées suicidaires chez les jeunes filles

L’INSPQ a par ailleurs constaté une augmentation des idées suicidaires chez les jeunes filles et les femmes de 15 à 34 ans. Cette tendance à la hausse ressort des deux dernières Enquêtes québécoises sur la santé des populations (2014-2015 et 2020-2021).

Selon les bases de données du ministère de la Santé et des Services sociaux, elles font aussi davantage appel aux urgences lors d'une tentative de suicide ou d'idées suicidaires. Elles sont également plus hospitalisées que le reste de la population pour ces raisons.

Selon la dernière Enquête québécoise sur la santé de la population, 11 % des adolescentes de 15 à 19 ans et 6 % des jeunes femmes de 20 à 34 ans mentionnent avoir eu des idées suicidaires sérieuses. C'est presque deux fois plus qu'il y a cinq ans.

«Les statistiques auxquelles nous avons aujourd'hui accès concernant les idées suicidaires nous permettent de mieux cerner la réalité des jeunes femmes afin de prévenir le suicide», a déclaré la conseillère scientifique spécialisée et autrice principale de l'étude, Pascale Levesque.

«Parallèlement à la prise en charge des comportements suicidaires, des mesures préventives pour préserver la santé mentale doivent d'ailleurs se retrouver au cœur des priorités», a estimé Mme Levesque.

Besoin d'aide?