Québec accorde 64,6 M$ à Mitacs pour des stages en innovation

Pour soutenir le déploiement de stages en innovation dans la province, le gouvernement du Québec a annoncé lundi une aide financière de 64,6 millions $ à Mitacs, un organisme qui offre des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés à l’innovation industrielle et sociale.

L’objectif de ce financement est de «favoriser les maillages internationaux et la collaboration entre les entreprises, la population étudiante et les équipes de recherche afin de relever des défis d'innovation», a indiqué le cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie par communiqué.

En plus d'assurer l'accessibilité aux programmes de Mitacs, cette entente permettra aux étudiants québécois d'acquérir, au cours des cinq prochaines années, une solide expérience en entreprise tout en développant leurs compétences entrepreneuriales et professionnelles.

Cet investissement provincial, pour les cinq prochaines années, est le plus important de l'histoire de Mitacs, selon le président-directeur général de l’organisme, John Hepburn.

«Cette entente permettra à une nouvelle génération d'étudiants [...] de contribuer à l'innovation des entreprises québécoises, surtout des PME», a-t-il déclaré par communiqué.

«C'est en accélérant ces stages que l'on va augmenter notre productivité tout en s'assurant de former une main-d'œuvre hautement qualifiée. [...] La recherche et l'innovation sont véritablement au cœur de notre vision pour hisser le Québec parmi les sociétés les plus prospères au monde», a pour sa part indiqué le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.