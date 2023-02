Séismes meurtriers: Justin Trudeau promet une aide

Justin Trudeau confirme que le Canada enverra de l’aide aux pays touchés.

Il a confirmé lundi après-midi qu'il est en discussion avec ses partenaires pour définir l'aide à court et à long terme.

Plus de 2600 personnes, selon des bilans provisoires, ont été tuées lundi dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7,8, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique, et l'aide internationale se mobilisait après ces secousses alors que les opérations de secours étaient gênées par le froid et la nuit.