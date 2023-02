Transferts en santé : «On a toujours un beau front commun», dit Legault à Ottawa

À la veille d’un sommet décisif sur le financement de la santé avec le gouvernement Trudeau mardi, François Legault a maintenu que ses homologues des autres provinces et lui formaient «toujours un beau front commun» dans les négociations qui s’éternisent depuis plus de deux ans.

«On va voir le montant. On a demandé que ce soit une proposition sans condition donc on va savoir ça demain», a-t-il déclaré à son arrivée à Ottawa, où logeront l’ensemble des premiers ministres provinciaux cette nuit.

M. Legault préfère attendre à demain avant de se dire «optimiste ou pessimiste» quant à la proposition fédérale, mais à l’instar des premiers ministres arrivés avant lui, il s’est réjoui d’avoir finalement une proposition à se mettre sous la dent.

Chose certaine, personne ne s'attend à ce qu'une entente finale soit signée mardi.

Les 13 provinces et territoires réclament depuis plus de deux ans que le fédéral fasse passer sa contribution aux soins de santé de 22 % à 35 %, et ce, sans condition.

Ottawa a gardé secret jusqu’ici les détails de ce qu’il soumettra aux provinces. On sait déjà qu’il exigera des provinces qu’elles partagent les données de leur système de santé, ce à quoi tous, même Québec, se sont dit d’accord. La proposition couvrirait une période de dix ans.

Les premiers ministres arrivent avec «l’esprit ouvert», a assuré la présidente du Conseil de la fédération, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson.

«J’aurais aimé voir à quoi ressemble la proposition en avance, sans aucun doute», a-t-elle dit. Malgré un horaire chargé, le temps alloué à la rencontre avec Justin Trudeau est – sur papier - d’environ deux heures, en après-midi.

Cela ne laisse «pas beaucoup de temps» pour discuter, alors il sera «difficile d’entrer dans les détails de ce qui est proposé pour chacune de nos juridictions», a poursuivi Mme Stefanson.

Il est fort à parier que la rencontre dépasse largement le cadre prévu, puisque l’ensemble des premiers ministres à la table, en plus du ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos, ressentent le besoin d’appuyer sur le champignon étant donné l’état des systèmes de santé partout au pays.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a demandé au gouvernement d’exclure toute condition de sa proposition. «C’est un chèque qu’on veut que Justin Trudeau signe, pas une entente!», a-t-il lancé en mêlée de presse.

Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD, a prié le gouvernement de mettre au clair sa position sur la place du privé en santé pendant la période de questions aux Communes.