Un jeune prodige obtient son diplôme d’études secondaires à l’âge de 9 ans

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez lorsque vous étiez âgé de 9 ans? Vous passiez probablement la majorité de temps à jouer dehors ou à des jeux vidéo. Un jeune Américain, lui, vient de terminer ses études secondaires et de recevoir son diplôme.

C'est en suivant des cours en ligne offerts à la Reach Cyber Charter School d’Harrisburg en Pennsylvanie que David Balogun est parvenu à mettre la main sur son diplôme.

Le jeune prodige est ainsi passé à l'Histoire en devenant l'un des plus jeunes élèves diplômés d'une école secondaire, selon le site oldest.org. Une seule personne a réussi cet exploit à un plus jeune âge: un certain Michael Kearney, qui détient depuis 1990 le record Guinness. Il avait reçu son diplôme d’études secondaires à l’âge de 6 ans, puis des diplômes de maîtrise à 14 et 18 ans.

PHOTO Courtoisie de la famille Balogun | NBC

Les parents de David Balogun, qui ont eux-mêmes réalisé de longues études universitaires, ont affirmé à NBC qu’il est difficile d’élever un enfant avec une telle intelligence.

«C’est un enfant de 9 ans avec un cerveau qui a la capacité de comprendre et de saisir beaucoup de concepts qui dépassent son âge et parfois même ma propre compréhension», a déclaré à la presse la mère de David, Ronya Balogun.

Le petit David n'est pas juste une grosse bolle à l'école: il joue du piano et devrait bientôt obtenir sa ceinture noire en karaté.

Et que veut-il faire quand il sera grand? Il veut devenir astrophysicien et étudier les trous noirs et les supernovas.