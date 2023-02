Un nouvel album de reprises pour Isabelle Boulay

Après avoir dévoilé le nom de sa nouvelle tournée au début du mois de janvier, Isabelle Boulay lancera finalement son nouvel album, «Les chevaux du plaisir (Boulay chante Bashung)», la semaine prochaine.

Pour ce 16e opus en carrière, la chanteuse québécoise reprendra certains des plus grands succès de l’auteur-compositeur-interprète alsacien Alain Bashung.

Pour se faire, l’interprète, qui a vendu plus de cinq millions d’albums, s’est entourée du réalisateur Gus van Go et de musiciens des deux côtés de l’Atlantique; tant français, avec le guitariste Eric Sauviat, que québécois, avec le batteur Pierre Fortin, et américains, avec les multi-instrumentistes Chris Soper et Jesse Singer.

«J’ai toujours rêvé d’un album de quelques-unes des chansons de Bashung réinterprétées par une femme, tant elles semblent avoir été écrites pour elles. Par elles. Parlant d’elles. Et voici qu’aujourd’hui, cette envie prend vie, et de si belle manière, si touchante», a souligné l’auteur Jean Fauque, qui a écrit la plupart des titres de Bashung, mais qui a aussi prêté sa plume à Isabelle Boulay.

Début de tournée

Isabelle Boulay amorcera ce vendredi sa tournée «D’Amériques et de France» au Théâtre Capitole de Québec, un spectacle passerelle entre l’Amérique folk country sur une rive, et la grande chanson française sur l’autre.

En plus de sillonner les routes de la Belle Province, elle sera de passage à Montréal le 10 juin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Pour plus de détails: https://isabelleboulay.com/#spectacles

L'album «Les chevaux du plaisir (Boulay chante Bashung)» sera disponible sur toutes les plateformes dès le 17 février.