Ville de Québec: le conseiller Éric Ralph Mercier en convalescence

Victime d'une hémorragie interne la semaine dernière, Éric Ralph Mercier, conseiller municipal d'Équipe Priorité Québec (EPQ), a été hospitalisé pendant quelques jours. Actuellement en convalescence, il sera absent du conseil municipal de mardi.

C'est ce que Patrick Paquet, chef d'EPQ, a révélé lundi après-midi au début d'un point de presse consacré à un autre sujet.

«Je vous informe que notre collègue Éric Ralph Mercier a été hospitalisé à la fin du mois dernier à cause de lésions et d’hémorragie interne. C’était très sérieux», a laissé tomber M. Paquet.

Selon lui, «on avait déjà quelques petits doutes. On voyait que la santé d’Éric se dégradait avant les Fêtes, mais on n’avait pas d’idée parce qu’Éric n’avait pas toujours consulté et n’était pas allé à l’hôpital. M. Mercier est en convalescence depuis et sous surveillance et examens continus pour une courte période déterminée».

M. Paquet espère que le conseiller du district des Monts, à Charlesbourg, pourra être présent au conseil municipal du 21 février.