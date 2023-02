Décès d'un conseiller et professeur: toute la MRC de Maskinongé en deuil

Toute la MRC de Maskinongé est en deuil. Antoine Gélinas, qui occupait le siège numéro 3 autour de la table du conseil municipal de Saint-Sévère, s'est enlevé la vie dimanche.

«Comme on est juste 325, Antoine est le frère, le cousin ou l'ami de tout le monde», a mentionné Jacynthe Noël, conseillère au siège numéro 1.

«Le conseil municipal de Saint-Sévère, c'est une famille et Antoine en faisait partie. C'est un pilier aussi de la communauté», a soufflé le maire de Saint-Sévère, Jean-Yves Saint-Arnaud, visiblement ébranlé.

En plus de son implication dans le secteur des arts, du sport et du municipal, il transmettait sa passion pour l'art dramatique en tant qu'enseignant à l'École secondaire l'Escale de Louiseville.

Ses élèves et anciens élèves ont le cœur brisé.

«Il était là pour nous faire rire, il savait vraiment comment nous aider, nous rendre meilleurs de jour en jour», a souligné une de ses anciennes élèves, Érika Dupont.

Tous les membres du personnel sont sous le choc. Une lettre a d'ailleurs aussi été envoyée aux parents pour les informer de la nouvelle. Une cellule de crise a été mise en place.

«Comme dans toutes situations nécessitant du soutien psychosocial, il y a eu des rencontres individuelles et en petits groupes pour les élèves et le personnel qui le désiraient. Toute l'équipe-école est à l'écoute des besoins des élèves actuellement et en vigilance pour les prochains jours», a indiqué le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

Maintenant, il faut savoir rester à l'écoute.

«On vérifie l'entourage, les gens qui se sentent plus touchés par rapport à ce genre d'événements là. Si les jeunes se sentent en état d'équilibre, on le sait assez rapidement et ça ne nous donne rien d'insister. Par contre, dans tous les cas, c'est important de demeurer alerte», a expliqué le directeur général du Centre de prévention du suicide Accalmie, Patrice Larin.

En cette semaine de prévention du suicide, on décrit Antoine Gélinas comme un homme jovial qui dégage une joie de vivre contagieuse sur les réseaux sociaux.

«Des fois on dit: c'est une personne qui nous fait rire, toujours gentille, toujours bien, le moral au bout. Et voyez-vous? Des fois, à l'intérieur de nous-même, il y a des moments tristes», a ajouté le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, qui a bien connu Antoine Gélinas en raison de sa grande implication.

N'hésitez pas à composer le 1 866 APPELLE en cas de besoin.