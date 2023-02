Dépenses d’agglomération: Bruno Marchand insiste sur les avancées

À la veille d’une rencontre au sommet avec ses homologues de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures, le maire de Québec a insisté pour dire « qu’il y a quand même des choses qui avancent » dans le dossier des dépenses d’agglomération.

Parallèlement au volet judiciaire qui s’étire depuis des années, les trois parties vont s’asseoir autour d’une même table demain (mercredi) après-midi, comme le Journal le révélait récemment.

Mardi après-midi, en point de presse, Bruno Marchand a soutenu que « jusqu’en 2016, c’est réglé (pour le partage des dépenses d’agglomération). On fait nos paiements selon ce que la cour a décidé pour toutes les années qui sont subséquentes à ça, donc jusqu’à 2021. On a adopté un règlement pour 2022 parce qu’on avait besoin d’un règlement. On a du travail à faire (avec les deux autres Villes) ».

Le maire Marchand a souligné que « l’enjeu de fond » pour la Ville de Québec est que l’entente de 2009 entre les trois municipalités ne soit plus considérée comme valide. Il a ajouté qu’il pourrait aller devant la justice pour que cet accord soit déclaré « caduque ».