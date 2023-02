Des casques contre le stress et l’anxiété à l’Hôpital d’Alma

Calmer le stress et l'anxiété : voilà à quoi serviront les 2 nouveaux casques de réalité virtuelle disponibles pour la clientèle de l'Hôpital d'Alma.

Les besoins en santé mentale sont criants dans la région. Le nombre de demandes de consultation a augmenté de 30 à 40% depuis le début de la pandémie.

«Beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de [dépressions]. L’unité de soins au quatrième étage de l’Hôpital d’Alma n’a pas dérougi depuis longtemps», affirme Jean Lamoureux, directeur général de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma

Les usagers qui utilisent les casques de réalité virtuelle sont plongés dans un univers apaisant avec des exercices de respiration. Les appareils sont munis de senseurs qui mesurent les respirations.

À l'hôpital d'Alma, ces casques sont également combinés à un nouveau traitement contre la dépression, la stimulation magnétique.

«On va cibler une zone avec des ondes magnétiques. Les zones qui sont plus en difficulté en raison de la dépression, on vient stimuler ces zones-là», décrit le Dr Luc Cossette, chef de service en psychiatrie.

La compagnie québécoise derrière cette innovation, Paperplane Therapeutics, a fait ses preuves par le passé, notamment durant la pandémie.

«On a démontré en orthopédie, à l'urgence et avec les grands brûlés des résultats très intéressants de réduction de douleur et d'anxiété. On l'a aussi déployé également lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19, où plus de 50 000 enfants dans la grande région de Montréal en ont bénéficié», explique le Dr Jean-Simon Fortin, cofondateur de Paperplane Therapeutics.

Ces nouveaux traitements sont disponibles depuis peu et déjà, la réponse est positive.

«Sur l’unité de psychiatrie, il y a une usagère qui l’a essayé. Et durant la séance de réalité virtuelle, il y a eu des larmes et des rires. Elle nous a vraiment mentionné que ça lui a enlevé un poids sur les épaules», se réjouit Sophie Verreault, cheffe de l'administration des programmes ambulatoires en santé mentale et unité de psychiatrie.

Pour l'instant, la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma ne loue que 2 casques de réalité virtuelle, au coût de 15 000 $ par année. Si le projet-pilote est concluant, la fondation n'exclut pas d'en acquérir d'autres.