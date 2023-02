Des horaires chamboulés pour des infirmières en Mauricie

Le personnel infirmier de la Mauricie - Centre-du-Québec (MCQ) verra son horaire de travail modifié. Le CIUSSS MCQ implantera une mesure avant la fin du mois visant des employés, leur imposant de travailler au moins une fin de semaine sur trois dans d'autres services que le leur.

Pour atteindre son objectif zéro TSO, contrer l'épuisement du personnel et éviter les bris de service dans ses établissements, le CIUSSS MCQ mettra en place une nouvelle mesure, d'abord dans la MRC de Drummond, dans les centres d'activités ouverts sept jours. Le personnel infirmier de ces centres travaillera une fin de semaine sur trois à partir du 26 février.

Le changement sera appliqué dès le 26 mars à l'ensemble des infirmières et infirmiers de la région qui travaillent dans un centre d'activité ouvert 7 jours. Cette mesure sera effective pour tout le personnel infirmier, peu importe le centre d'activité dans Drummond, pour la période estivale 2023. Puis, pour tous les infirmiers de la région dès l'automne.

Depuis cette annonce faite aux employés dans une lettre interne dont TVA Nouvelles a obtenu copie, les réactions fusent de partout. Colère, angoisse et tristesse sont sur les visages des employés et du syndicat.

Plusieurs pensent même que cette mesure va créer plus de problèmes, comme de nombreuses démissions. Selon la présidente intérimaire de la Fédération interprofessionnelle de la santé en Mauricie - Centre-du-Québec, Patricia Mailhot, il pourrait manquer jusqu'à 40% des effectifs durant la période estivale.

«J'étais pour quitter si c'était pour arriver. J'en ai au moins cinq depuis hier qui m'ont dit qu'ils ne resteraient pas eux non plus», dit un employé, qui compte prendre sa retraite plus tôt que prévu en raison de l'ajout de cette mesure.

«C'est aussi très anxiogène, car plusieurs d'entre nous n'ont pas été “sur le plancher” depuis 5, 10, 15, même 20 ans!'», dit un employé sous le couvert de l'anonymat. Ce retour sur le plancher demanderait des formations, qui sont parfois trop exigeantes pour des employés qui sont sur le point de prendre leur retraite.

Cependant, devant les bris de services à répétition et le TSO qui s'accumule, le CIUSSS dit n'avoir eu d'autre choix. «Sur un mois, juste les fins de semaine, c'est tout près de 1 500 quarts qui seraient peut-être comblés. On a utilisé d'autres moyens. C'est pas suffisant. On a besoin d'autre personnel qui vient soutenir», explique le directeur des ressources humaines au CIUSSS MCQ, Antranik Handoyan.

Les usagers devront prévoir un ralentissement des services dans certains départements spécialisés. Les infirmières qui y travaillent la semaine ne seront pas remplacées lorsqu'elles devront travailler la fin de semaine. «Ça va faire allonger les listes d'attente, ça va faire en sorte que les gens vont attendre pour des services», déplore un employé.

Tout n'est pas encore ficelé, admet M. Handoyan. C'est pourquoi le CIUSSS MCQ met à l'essai cette façon de fonctionner à Drummond pour la période estivale.

De l'autre côté, les infirmières du service 24/7 ont besoin de cette aide supplémentaire. «Les gens sont aigris, fatigués, épuisés et on ne peut plus tenir le réseau à bout de bras, surtout qu'on ne peut se permettre de mettre la clé dans la porte avec une affiche disant fermé», souligne un autre employé.

Le syndicat compte mettre en place des plans d'action. Justement, une assemblée générale est prévue vendredi pour les membres. En attendant, le hashtag «justeunnumero» a fait son apparition sur les réseaux, pour dénoncer vivement cette nouvelle mesure.