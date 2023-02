Après avoir promis une offre substantielle, le gouvernement Trudeau a «accouché d’une souris» en bonifiant de 46,2 milliards de dollars sur dix ans les transferts en santé aux provinces, estiment les collaborateurs de l’émission La Joute.

Mais au-delà de cette proposition qualifiée de «nettement insuffisante» par François Legault, ce qui a davantage fait réagir les jouteurs, c’est le manque de combativité des premiers ministres provinciaux lors de leur conférence de presse commune mardi après-midi.

«On a devant nous des premiers ministres provinciaux qui se sont liquéfiés. Est-ce qu’ils sont trop sonnés pour être en colère? Est-ce qu’ils sentent qu’ils n’ont pas l’opinion publique derrière eux? Je ne me rappelle pas d’avoir vu des premiers ministres des provinces se faire offrir une offre substantielle, après deux ans et demi de bras de fer, ramasser des miettes, comme ce qu’on leur offre en ce moment, et être aussi minets!», a commenté Emmanuelle Latraverse.

Pour Gaétan Barrette, la réaction timide des premiers ministres provinciaux fait trop bien paraître Ottawa.

«Ils ne réagissent pas, comme s’ils voulaient se donner un pas de recul pour pouvoir ressauter la barrière un peu plus haut, mais ils ont admis ou accepté que c’était une offre finale. Là, à un moment donné, il va ben falloir qu’ils réagissent, parce que le public doit se rendre compte que le gouvernement fédéral n’a pas fait l’effort approprié pour maintenir le système de santé à flot», clame le jouteur.

En conférence de presse, François Legault a salué l’absence de conditions imposées par Ottawa en lien avec cette offre. Un point positif qui ne peut être considéré comme une victoire pour Québec, estime Thomas Mulcair.

«Le Québec n’a jamais accepté de conditions depuis les 25 dernières années dans le domaine de la santé. Ce n’est pas un gain. J’ai été étonné d’entendre François Legault affirmer que c’était un gain», soutient le jouteur.

