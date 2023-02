Deux victimes réclament la fin des châtiments corporels envers les enfants

À Victoriaville ce matin, deux des victimes de Claude Guillot ont réclamé que soit abrogé l'article 43 du Code criminel permettant les châtiments physiques envers les enfants.

Battus à coups de palettes en bois, victimes de sévices physiques et psychologiques sous le règne de terreur du pasteur de l'Église baptiste évangélique, les deux hommes lancent une pétition et font pression pour que disparaisse cet article de loi.

Marc Levasseur a subi les méthodes éducatives violentes du pasteur Claude Guillot au milieu des années 80 alors qu'il fréquentait l'école de la Bonne Semence dans cette église évangélique baptiste de Victoriaville.

Josh Seanosky a lui aussi a subi les corrections physiques du tortionnaire de 72 ans, chez qui il était pensionnaire dans l'école clandestine du pasteur à Québec.

Père de deux enfants en bas âge, pour lui, l'éducation rimait avec se faire frapper.

Voir leur bourreau condamné à huit ans de pénitencier en décembre dernier aura certainement été un énorme soulagement, mais pas la fin de leur combat.

Ils souhaitent que le gouvernement abroge l'article 43 du Code criminel selon lequel «un instituteur, père ou mère, {...} est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, {...} pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. »

Claude Guillot connaissait très bien les largesses du Code criminel et ce que la loi lui permettait de faire.

Marc Levasseur et Josh Seanoksy trouvent inconcevable que de tels châtiments corporels puissent encore exister.

Les deux ont l'appui du député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes, qui entend mettre toute la pression nécessaire auprès du ministre de la Justice David Lametti.

Si en 2004, six des neuf juges de la Cour Suprême ont décidé que la correction légitime n'allait pas à l'encontre de la Charte des droits et libertés, de plus en plus de voix s'élèvent depuis pour demander que soit interdit au Canada tout type de châtiment corporel infligé à des enfants.

La pétition a pour objectif de faire pression sur le gouvernement afin qu'il fasse de ce dossier une priorité. Elle est accessible en ligne via ce lien.