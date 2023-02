Économiser en achetant

En ces temps difficiles où l’inflation et le coût de la vie augmentent sans cesse et deviennent des obstacles à la consommation, on tente de chercher quelques dollars de plus.

Il existe d’ailleurs des programmes qui offrent des remises en argent sur vos achats.

Quels sont les programmes les plus généreux?

Il existe des programmes traditionnels pour maximiser les remises en argent et des sites qui nous remettent jusqu’à 30%.

Julien Breault, PDG de Hardbacon, estime que l’on peut utiliser plusieurs programmes différents puisque ceux-ci ne sont pas liés à une carte de crédit.

«Dans cette mesure, on peut utiliser une carte de crédit qui donne des récompenses en plus d’un programme de remise en argent», explique-t-il. «On fait alors ce qu’on appelle un "double-dip".»

PC Optimum

La carte de loyauté permet essentiellement d’avoir 1% de remise sur toutes les propriétés de Loblaws (Maxi, Provigo, Pharmaprix et certaines stations-service Esso).

Ampli

Il s’agit ici d’une application qui a été créée par RBC.

«On télécharge cette application sur notre téléphone, on connecte son compte de banque et ça va nous donner des remises, qu’on achète en ligne ou en magasins», explique M. Breault.

Nul besoin de présenter son compte Ampli à la caisse, la remise en argent s’enregistre automatiquement lors de la transaction.

Les remises en argent en ligne

Il existe d’autres applications de la sorte qui offrent des remises en argent allant jusqu’à 30%. Notamment, Boomerang, Mr. Rebate$, Rakuten et Great Canadian Rebates.

«Ces programmes sont pour des achats en ligne seulement», dit M. Breault. «Il y en a qui ont des extensions pour le navigateur où l’application vous indiquera les remises à mesure qu’on magasine en ligne.»

Rakuten a d’ailleurs une entente avec près de 6000 détaillants qui offrent des remises en argent à leurs fidèles.

Ces plateformes font donc leur argent avec les partenariats qu’elles louent avec les différents magasins.

«Beaucoup de marques ont des ententes de référencement client qui payent les gens qui envoient des clients», explique M. Breault. «Les programmes de remise en argent utilisent cela et essaient de pousser leur demande vers ces détaillants.»