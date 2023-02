EN PHOTOS | Voyez l’opération de récupération du ballon chinois dans l’océan Atlantique

Des photos de l’opération de récupération du ballon espion chinois abattu samedi par l’armée américaine ont été rendues publiques mardi.

• À lire aussi: Les États-Unis ont récupéré de premiers débris du ballon chinois et ne comptent pas les restituer

• À lire aussi: Ballon-espion abattu: les relations Washington-Pékin «gravement endommagées», estime la Chine

• À lire aussi: Ballon-espion abattu: «la Chine exprime son fort mécontentement»

Des marins assignés au Explosive Ordnance Disposal Group 2 (EODGRU 2) ont récupéré le ballon au large de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, dimanche.

Gracieuseté Facebook/U.S. Fleet Forces Command

«Des membres actifs, réservistes, membres de la garde nationale et des civils ont planifié et exécuté l’opération, et des partenaires provenant de la garde côtière américaine, de l’administration fédérale de l’aviation et du FBI ont assuré la sécurité de la population tout au long de celle-ci», peut-on lire dans la publication Facebook réalisée sur page du US Fleet Forces Command.

Les débris du ballon flottaient à la surface de l’océan Atlantique, selon ce qu’a indiqué le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, John Kirby, lundi.

Gracieuseté Facebook/U.S. Fleet Forces Command

Ce dernier a également précisé, lors d’un entretien avec la presse, que les États-Unis n'ont pas «l'intention de rendre» les débris collectés à la Chine.

Gracieuseté Facebook/U.S. Fleet Forces Command

Le ballon lui-même était haut d'environ 60 mètres et portait une sorte de nacelle pesant plus d'une tonne, a affirmé le général Glen VanHerck, chef du commandement de la défense aérospatiale pour l'Amérique du Nord (NORAD), dans un point de presse séparé.

Gracieuseté Facebook/U.S. Fleet Forces Command

Les débris seront soigneusement étudiés, a ajouté le général.