La nouvelle chanson de Miley Cyrus fait exploser les ventes de fleurs

Le succès instantané «Flowers» a fait exploser les ventes de fleurs dans les supermarchés Lidl au Royaume-Uni.

La chanson, qui fait référence à la séparation de Miley Cyrus avec l’acteur Liam Hemsworth, a pris d’assaut les réseaux sociaux dès sa sortie le 12 janvier dernier.

Lidl a enregistré une hausse de 52% des ventes de fleurs dans ses magasins, selon le média britannique Metro.

Miley Cyrus chante «I can buy myself flowers, write my name in the sand»*, ce qui en fait une véritable ode à l'amour-propre. La chanson et son message ont visiblement résonné avec le monde entier!

*Je peux m’acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable.