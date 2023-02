La Ville de Québec se cherche un nouveau directeur des grands projets

La Ville de Québec vient de publier une offre d’emploi pour dénicher un nouveau directeur ou directrice du Service du développement économique et des grands projets. Charles Marceau, titulaire du poste depuis huit ans et pilier de la haute fonction publique municipale, sera affecté à de nouvelles fonctions qui n’ont pas encore été précisées.

Publiée le 1er février sur le site Internet de la Ville, l’offre d’emploi est ouverte jusqu’au 22 février. Il s’agit d’un emploi contractuel de cadre à durée indéterminée dont la rémunération est comprise entre 147 199$ et 173 175$ «avec progression salariale selon le rendement, intégrée au traitement jusqu'au maximum de l'échelle, selon l'expérience pertinente», précise-t-on.

À la Ville, la porte-parole Karine Desbiens affirme que «Charles Marceau sera affecté à des nouvelles fonctions afin répondre à des besoins croissants en développement économique qui seront précisés sous peu».

M. Marceau est à l’emploi de la Ville de Québec depuis 2003.

Exigences de l’emploi

Les personnes qui veulent postuler doivent détenir un baccalauréat dans une discipline appropriée et avoir acquis un minimum de huit années d'expérience dans le domaine de l'emploi, dont un minimum de cinq années dans un poste de direction. La personne sélectionnée travaillera «sous la responsabilité» du directeur général Luc Monty.

La mission principale du directeur du Service, qui compte plus de 60 employés, est de «planifier, organiser, optimiser et diriger l’ensemble des activités et des ressources liées au développement économique et aux grands projets en conformité avec les orientations retenues par la Ville», écrit-on.