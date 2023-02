McKinsey: le Bloc demande une enquête

Madame la commissaire au lobbyisme du Canada,

Ma formation politique et moi-même souhaitons vous demander officiellement de mener une enquête sur les pratiques de lobbyisme de la firme de cabinet-conseil McKinsey, afin de déterminer s’ils ont procédé à des activités de lobbying et s’ils auraient dû être inscrits au registre des lobbyistes. Nous aimerions également savoir si le gouvernement du Canada a agi avec prudence et avait demandé à McKinsey de se conformer aux obligations prévues dans la Loi sur le lobbying.

En effet, dans un récent article de Radio-Canada, il est mentionné que la firme est absente des registres des gouvernements du Québec, de l’Ontario et du Canada, et que «McKinsey & Compagnie Canada n'a pas d'activités de lobbying», selon sa responsable des relations extérieures, madame Alley Adams.

Or, à la lecture des articles 5(1) et 7(1) de la Loi sur le lobbying, ainsi que du courriel cité dans ledit article de Radio-Canada, échangé entre un représentant de McKinsey, monsieur Kevin d’Entremont, et une conseillère principale en politiques chez Services publics et Approvisionnement Canada, nous pensons que les activités de représentation menées par McKinsey relèvent de la Loi.

Nous vous demandons donc de mener une enquête avec diligence et de la référer aux agents de la paix si vous avez des raisons suffisantes de croire qu’il y a une infraction à la Loi, comme le prévoit l’article 10.4 (7) de la Loi sur le lobbying.

René Villemure, Député de Trois-Rivières